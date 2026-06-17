Viñas, jugador del Oviedo, vital en el empate de Uruguay
El delantero azul se reivindica con las dos únicas acciones de peligro del cuadro charrúa
Federico Viñas, delantero del Oviedo, fue uno de los protagonistas del empate de Uruguay (1-1) ante Arabia Saudí, en un partido en el que la celeste salvó un punto de oro tras ir por detrás durante buena parte del encuentro. El delantero charrúa, titular con la elástica del combinado de Marcelo Bielsa, participó de forma directa en las dos mejores ocasiones uruguayas, incluida la jugada que terminó en el gol del empate firmado por Maximiliano Araújo.
La primera gran oportunidad celeste llevó la firma del jugador del Oviedo. En el minuto 29, Varela inició la acción, Federico Valverde puso la música y Viñas conectó un testarazo imponente desde cerca que solo pudo despejar Mohammed Al Owais, en un paradón abajo que mantuvo el 0-0. La combinación Varela-Valverde-Viñas ya dejaba pistas de su peligro, aunque Arabia Saudí se adelantaría poco después en el marcador. Abdulelah Al Amri, central del Al-Nassr y compañero de Cristiano Ronaldo, aprovechó un rebote en el área en el minuto 41 para batir a Muslera y poner el 1-0 con el que se llegó al descanso.
Tras el paso por vestuarios, Bielsa movió el banquillo con dos cambios al filo del intervalo, pero el muro saudí aguantó. Hasta que llegó el minuto 80. La acción del empate volvió a tener como protagonista al delantero del Oviedo. El gol nació de una pelota parada. Tras el centro, De la Cruz vio cómo le bloqueaban el disparo, el cuero salió rebotado y Viñas conectó un nuevo testarazo. Al Owais firmó una soberbia parada, pero a la segunda, tras un rebote descontrolado dentro del área, Maximiliano Araújo llegó oportunamente para fusilar por bajo el 1-1 definitivo.
El empate no solo da vida a Uruguay, sino que iguala el desastre del arranque de España, que también firmó tablas en la jornada inaugural. El Grupo H se convierte así en un auténtico campo de minas en el que los favoritismos quedan en suspenso y todo queda condenado a resolverse en dos jornadas a vida o muerte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
- Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
- Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así