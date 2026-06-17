Viñas, jugador del Oviedo, vital en el empate de Uruguay

Federico Viñas, delantero del Oviedo, fue uno de los protagonistas del empate de Uruguay (1-1) ante Arabia Saudí, en un partido en el que la celeste salvó un punto de oro tras ir por detrás durante buena parte del encuentro. El delantero charrúa, titular con la elástica del combinado de Marcelo Bielsa, participó de forma directa en las dos mejores ocasiones uruguayas, incluida la jugada que terminó en el gol del empate firmado por Maximiliano Araújo.

La primera gran oportunidad celeste llevó la firma del jugador del Oviedo. En el minuto 29, Varela inició la acción, Federico Valverde puso la música y Viñas conectó un testarazo imponente desde cerca que solo pudo despejar Mohammed Al Owais, en un paradón abajo que mantuvo el 0-0. La combinación Varela-Valverde-Viñas ya dejaba pistas de su peligro, aunque Arabia Saudí se adelantaría poco después en el marcador. Abdulelah Al Amri, central del Al-Nassr y compañero de Cristiano Ronaldo, aprovechó un rebote en el área en el minuto 41 para batir a Muslera y poner el 1-0 con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, Bielsa movió el banquillo con dos cambios al filo del intervalo, pero el muro saudí aguantó. Hasta que llegó el minuto 80. La acción del empate volvió a tener como protagonista al delantero del Oviedo. El gol nació de una pelota parada. Tras el centro, De la Cruz vio cómo le bloqueaban el disparo, el cuero salió rebotado y Viñas conectó un nuevo testarazo. Al Owais firmó una soberbia parada, pero a la segunda, tras un rebote descontrolado dentro del área, Maximiliano Araújo llegó oportunamente para fusilar por bajo el 1-1 definitivo.

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El empate no solo da vida a Uruguay, sino que iguala el desastre del arranque de España, que también firmó tablas en la jornada inaugural. El Grupo H se convierte así en un auténtico campo de minas en el que los favoritismos quedan en suspenso y todo queda condenado a resolverse en dos jornadas a vida o muerte.