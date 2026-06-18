Julio Llanos se despide del Oviedo: "Me voy con dolor, pero sin rencor"
J. A.
"Me voy con dolor, pero sin rencor". Julio Llanos se ha pronunciado tras su cese como miembro de la secretaría técnica del Oviedo, después de que los azules se interesasen en David Fernández como nuevo director deportivo.
"Gracias Real Oviedo. Por llenar mi vida de momentos inolvidables, como aquella mañana de febrero de 1978, calle Santa Cruz abajo, de la mano de mi abuelo (socio fundador del club). Ese día elegí quererte para siempre, a pesar de no disfrutar jamás de lo que otros entienden como gloria. Gracias por dejarnos ayudarte cuando más lo necesitabas", comenzó diciendo a través de sus redes sociales.
El técnico asturiano agradeció poder disfrutar tanto del Oviedo, "tanto de entrenador como en la secretaría técnica". "Vuelve a ser muy difícil salir, pocos se pueden imaginar cuánto, pero lo hago con la satisfacción que da ver de cerca el brillo en los ojos de esos chicos en el día a día. Gracias por hacernos disfrutar de dos años inigualables. No paréis. Han sido dos temporadas planificadas. El balance es un ascenso el primer año y una final de play-off el segundo. Buscar una explicación a mi salida no tiene sentido, porque no lo hay. Me voy con mucho dolor, pero también sin rencor", zanjó.
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