Fidelidad oviedista a pesar del descenso: el Real Oviedo registra una cifra impactante de renovaciones en 18 días (su récord)

El descenso del Real Oviedo a Segunda División no ha enfriado el vínculo entre el club y su afición. Más bien al contrario. La campaña de abonados arrancada el pasado 1 de junio acumula ya 20.446 renovaciones, a las que se suman 4.084 carnets oviedistas (en la lista de espera para hacerse socios), hasta alcanzar un total de 24.530 oviedistas dentro de la familia azul. Un dato que, comparado con el publicado en el mismo momento del verano de 2025, cuando a fecha 20 de julio el club acumulaba 19.534 renovaciones, refleja un ritmo de respaldo notable a pesar del golpe deportivo.

El oviedismo responde pese al descenso

La lectura es clara. El curso 2025/26, el del regreso a Primera División tras 24 años, terminó en descenso. Sin embargo, el oviedismo sigue enchufado al proyecto. Pese al curso amargo, los reproches a la gestión y la fractura social que en algunos momentos puso al club contra las cuerdas, el aficionado no se ha movido de su sitio. Ha vuelto a responder en cuanto se ha abierto la ventanilla. Y lo ha hecho a un ritmo, además, ligeramente superior al del verano anterior, cuando el club venía de ascender y la ilusión por la categoría era palpable.

A esos números hay que sumarles, además, el comportamiento de la grada durante toda la temporada en el Carlos Tartiere. Los datos publicados por el propio club terminan de redondear la fotografía. En los 19 partidos disputados como local, el Real Oviedo registró una asistencia acumulada de 472.880 espectadores, lo que supone una media de 24.888 aficionados por encuentro. Una cifra que coloca al Tartiere como uno de los estadios con más afluencia de Primera División y que confirma que la masa social del oviedismo lleva años creciendo de manera sostenida.

Hubo tardes de lleno prácticamente absoluto, como la del estreno liguero ante el Real Madrid, que reunió a 29.758 espectadores, o la visita del Barça, que registró la mejor entrada de la temporada con 29.850 aficionados. Pero el verdadero valor de las cifras está en la regularidad. La afición azul respondió también en horarios complicados, como en el partido del lunes ante Osasuna (23.795 espectadores) o en la cita intersemanal frente al Villarreal (27.092).

Una masa social cada vez más joven y fiel

Esa fidelidad encaja, además, con uno de los rasgos más característicos del club asturiano en los últimos años: la juventud creciente de su masa social. La vuelta a Primera División, el centenario y el tirón generacional del oviedismo han incorporado en los últimos cursos a una franja de aficionados jóvenes que han ido renovando la grada del Tartiere. Una herencia que se transmite de padres a hijos y que se traduce, por ejemplo, en el detalle del carnet oviedista, que este verano ya supera los 4.000 inscritos. Familias enteras, niños recién nacidos o jóvenes que dan el paso a la fidelización formal del club explican parte de las cifras actuales.

El Real Oviedo, que ya ha anunciado el regreso de varios precios anteriores al ascenso y que ha activado fórmulas como el carnet oviedista —con prioridad para conseguir abono en el futuro, descuentos en tienda oficial y acceso al fútbol base, el Vetusta y el equipo femenino— ha hecho de la cercanía con el aficionado uno de sus pilares para esta nueva etapa en Segunda División. Y la respuesta, por ahora, está siendo claramente positiva. Y quien no se quiera quedar sin una localidad en el Tartiere que se dé prisa, porque el periodo de renovaciones finaliza a final de mes.