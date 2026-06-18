El Real Oviedo prepara un verano de salidas y refuerzos de garantías

El Oviedo se toma una pausa en el mercado para reordenar prioridades y apuntalar la planificación de la plantilla de cara a la temporada 2026/27. El club azul, que ya ha cerrado cuatro incorporaciones (Pablo Sáenz, Youness Lachhab, Jacobo González y Aisar Ahmed) y que tiene varios frentes abiertos, frena momentáneamente los movimientos a la espera de terminar de perfilar la hoja de ruta deportiva. Una decisión que coincide, además, con los pasos que el club está dando en torno a la figura de David Fernández, que apunta a ser el nuevo director deportivo del Oviedo y cuya incorporación al organigrama empieza a tomar forma.

El nombre de David Fernández cobra una relevancia especial en este momento del proyecto. Tras la negativa final de José Antonio Prieto, "Cata", el Oviedo lleva tiempo buscando un nuevo responsable deportivo, a pesar de que la anterior dirección ya ha cuajado varios de los fichajes. Su llegada al área deportiva permitiría al club terminar de cuadrar el organigrama y, sobre todo, dotar de una voz adicional a las decisiones que se tienen que tomar en las próximas semanas.

Mientras se cierran esos detalles, el club ha optado por ralentizar la actividad inmediata en el mercado. Una pausa que no significa que el trabajo se detenga, sino que se reorganiza. El Oviedo quiere acertar en las próximas incorporaciones , pero también atender a otros frentes a medio plazo, sobre todo en la zona ofensiva, donde se concentrará el mayor esfuerzo económico.

El propio Julián Calero, en su última intervención pública desde México, dejó algunas claves sobre cómo se está afrontando esa planificación. Y, en sus palabras, encajan tanto la idea de paciencia como la convicción de que el proyecto necesita tiempo para terminar de tomar forma. "La plantilla está en fase de construcción. Habrá muchos movimientos, ya los hubo y los habrá. Hay jugadores muy cotizados, pero no me importa que se vayan jugadores si los que vienen tienen nivel suficiente. Los equipos se construyen con materia prima. Queremos construir un buen equipo y luchar por todo lo que podamos", aseguró el técnico madrileño.

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La declaración de Calero deja varias lecturas. La primera, que el club asume que habrá movimientos importantes en las dos direcciones del mercado, con futbolistas codiciados que podrían terminar saliendo si llegan ofertas relevantes (Aarón, Reina, Hassan o Ilyas encajan en ese grupo). La segunda, que la dirección deportiva no está dispuesta a renunciar a salidas si los recambios cumplen las exigencias del proyecto. Y la tercera, que la idea de fondo pasa por construir desde una base sólida, sin prisas innecesarias y con un esquema claro: incorporar piezas que sumen y, sobre todo, que encajen en lo que el técnico tiene en la cabeza.