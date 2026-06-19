Desde Rusia con amor: Víktor Onopko vuelve a conquistar Oviedo

"Yo siempre lo he tenido en un pedestal. Como deportista, es mi ejemplo a seguir. Es un padre que se lo ha ganado todo a pulso". Quien habla es Eugenia Onopko, hija del exjugador azul y exinternacional con Rusia, Víktor Onopko, en mitad del Café del Valle, en pleno centro de Oviedo. Su padre, leyenda del Real Oviedo de los noventa, escucha desde un par de metros, mientras alrededor el oviedismo aplaude. Están en la inauguración de la peña que lleva su nombre y, durante un rato, el centro de Oviedo se convierte de nuevo en su casa.

Por la izquierda, Natalia, Víktor, Vitali y Eugenia Onopko, ayer.

La escena tuvo poco de protocolo y mucho de reencuentro. Excompañeros que llevaban años sin verse, aficionados con camisetas del Oviedo de hace casi tres décadas, fotos, abrazos y un Onopko que se dejó querer como ya hacía en los noventa: sobrio, agradecido y con su acento ruso intacto pese a los años en España. "Estoy muy orgulloso. Gracias a todos. Gracias a mis excompañeros. Esperemos que el Oviedo suba. ¡Hala Oviedo!", lanzó. Sin adornos, como siempre.

El central, nacido en Luhansk en 1969, llegó al Real Oviedo a mitad de la 1995/96 procedente del Spartak de Moscú, tras una pugna con el Atlético de Madrid que estuvo a punto de llevárselo al Manzanares. Se quedó siete temporadas en El Requexón, hasta el 2001/02. Defensa central de jerarquía, contundencia y liderazgo, disputó 216 partidos de Liga con la camiseta azul y firmó siete goles. Una de las trayectorias más sólidas de un futbolista extranjero en la historia reciente del club.

Carlos Muñoz, embajador azul y compañero de generación en aquel Oviedo, fue uno de los más emocionados de la jornada. Le tocó dirigirse directamente al ruso. "Estamos muy contentos de que jugadores como tú tengan una peña, porque eres historia. Eres un estandarte del Real Oviedo", dijo sobre "el jabato" antes de fundirse en un abrazo con su excompañero.

Por allí también andaba Miguel Sanz, responsable de Patrimonio Histórico del club. Sanz, encantado con el acto, definió a Onopko como "una leyenda del Real Oviedo" y celebró que se vaya recuperando "la tradición de que las peñas lleven nombres". Una manera de devolverle al oviedismo una costumbre que se había ido perdiendo (aunque todavía queda alguna) y que, con la peña Onopko, vuelve por todo lo alto.

A su lado, Vicente González-Villamil, embajador del club y presidente de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo, no quiso perderse la cita. Para él, Onopko fue "mucho más que orgullo, valor y garra", el famoso lema oviedista, con el que sintetizó el peso del homenajeado más allá del puro rendimiento deportivo. Una idea repetida por casi todos los presentes: Onopko fue importante por cómo jugaba, sí, pero sobre todo por cómo se entregaba.

La organización corrió a cargo de Lorena Corujo, presidenta de la nueva peña, que llevaba semanas trabajando para que el acto saliera redondo. Y salió. El Café del Valle se quedó pequeño, los recuerdos del Oviedo de los noventa fueron pasando de mesa en mesa y la imagen del central ruso, sentado entre aficionados y excompañeros, fue la fotografía que tantos llevaban años esperando.

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Onopko dejó el Real Oviedo en verano de 2002 para fichar por el Rayo Vallecano tras el descenso a Segunda. Pero más de dos décadas después, su nombre sigue tirando del oviedismo. Y ahora lo hace, además, con una peña propia, en pleno centro de la capital del Principado. Una manera, como dijo su hija, de subir un peldaño más en el pedestal en el que tantos lo siguen colocando.