El extremo Jaime Fuentes reforzará el filial procedente del Xerez

El Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Jaime Fuentes para que forme parte del filial azul durante las próximas cuatro temporadas. El jugador gaditano, de 20 años, podrá actuar tanto de extremo como de mediapunta y se incorpora al Vetusta de cara al curso 2026/27. Fuentes llega procedente del Xerez, conjunto que militó esta pasada temporada en el Grupo IV de Segunda Federación. Durante el curso, el atacante disputó un total de 16 partidos oficiales, siendo titular en tres de ellos y acumulando cerca de 500 minutos de juego. Antes de recalar en el conjunto xerecista, Jaime Fuentes se había formado en el Cádiz, donde pasó por casi todas sus categorías inferiores. Posteriormente, continuó su desarrollo en el Girona, antes de dar el salto al Xerez. Con esta incorporación, el Oviedo refuerza su filial con un futbolista joven y con proyección, que aportará mordiente y frescura a la zona de ataque.