El extremo Jaime Fuentes reforzará el filial procedente del Xerez
El Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Jaime Fuentes para que forme parte del filial azul durante las próximas cuatro temporadas. El jugador gaditano, de 20 años, podrá actuar tanto de extremo como de mediapunta y se incorpora al Vetusta de cara al curso 2026/27. Fuentes llega procedente del Xerez, conjunto que militó esta pasada temporada en el Grupo IV de Segunda Federación. Durante el curso, el atacante disputó un total de 16 partidos oficiales, siendo titular en tres de ellos y acumulando cerca de 500 minutos de juego. Antes de recalar en el conjunto xerecista, Jaime Fuentes se había formado en el Cádiz, donde pasó por casi todas sus categorías inferiores. Posteriormente, continuó su desarrollo en el Girona, antes de dar el salto al Xerez. Con esta incorporación, el Oviedo refuerza su filial con un futbolista joven y con proyección, que aportará mordiente y frescura a la zona de ataque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
- Un centenar de surfistas despiden en el mar a un llanisco de 43 años que murió de manera fulminante: 'Fue un palo durísimo
- El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros