El futuro de Fede Viñas apunta a Alemania: un equipo de Champions prepara su ofensiva

Mientras la atención futbolística del planeta fútbol se centra en el Mundial, el mercado de fichajes también permanece atento a lo que suceda estas semanas. La situación de Fede Viñas, que ha disputado las dos últimas temporadas cedido en el Oviedo desde el Club León, es uno de los asuntos abiertos en esta ventana de fichajes. Se sabe que el uruguayo no volverá a Oviedo y las intenciones del Grupo Pachuca se dirigen a afrontar una venta que le genere importantes ingresos.

Según informa el periodista Fabián Bertolini, el futuro del charrúa podría estar en la Bundesliga alemana, con un premio añadido: tendría billete para la próxima Champions League. El RB Leipzig, que será dirigido por el extécnico del Mallorca Martín Demichelis, estaría pujando por la contratación del delantero, concentrado con los de Marcelo Bielsa en Estados Unidos.

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La información de Bertolini apunta incluso a que los representantes del conjunto alemán se desplazarán este fin de semana a Miami, donde juega Uruguay, para acelerar las gestiones para la compra de los derechos del delantero, que en la primera jornada del Mundial fue titular y uno de los destacados en el empate a un tanto contra Arabia Saudí, rival mañana de España.