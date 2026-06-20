Las urgencias del Oviedo pasan por la delantera

El Real Oviedo encara las próximas semanas con un mercado de fichajes condicionado por una realidad que el club aún no controla del todo: las salidas. La plantilla que dirigirá Julián Calero a partir de julio en Segunda División cuenta ya con cuatro caras nuevas –Pablo Sáenz, Youness Lachhab, Jacobo González y Aisar Ahmed–, pero todavía quedan posiciones por apuntalar. Y, sobre todo, queda por saber cuántos futbolistas terminarán saliendo, ya que varios jugadores azules destacaron en Primera División y eso ha despertado el interés de otros clubes.

Los nombres que están sobre el radar de otras entidades son varios. Aarón Escandell, Hassan e Ilyas Chaira, entre otros, dejaron buenas actuaciones en Primera y, tras el descenso, podrían acabar abandonando el Oviedo si llegan ofertas que convenzan al club. Jesús Martínez fue claro en su última comparecencia: el deseo es retener a los tres, pero sin cerrar la puerta a las salidas si las propuestas se acercan a la cláusula de rescisión. "Si dan mucho para el Oviedo, no podemos quitarles la ilusión", explicó el dueño azul. Esa apertura, sin embargo, abre un panorama complicado para la dirección deportiva: hasta que el club no tenga claro qué piezas terminan saliendo, es muy difícil decidir cómo configurar las llegadas.

Y, en ese contexto, hay una posición que destaca por encima de las demás: la delantera. La situación es crítica. Fede Viñas terminó su cesión en El Requexón y no será jugador azul la próxima temporada. Álex Forés también vio expirar la suya. Y Thiago Borbas no continuará, ya que el club cortará su préstamo. A esa terna de bajas hay que sumar el caso particular de Joaquín Delgado: el delantero regresará al primer equipo del Oviedo con ficha del primer equipo. Salvo que aparezca una oferta a última hora, será el único delantero en nómina de cara al inicio de la pretemporada.

A partir de ahí, las cuentas son sencillas. El Oviedo necesita varios delanteros de garantías para afrontar la temporada en Segunda División. Y ahí es donde se va a concentrar buena parte del esfuerzo económico del club. Uno de los nombres que más gusta a la dirección deportiva es el de Ousmane Camara, atacante del Castellón. La operación, eso sí, está, como casi todas, en un cierto compás de espera mientras no se cierre el asunto del nuevo director deportivo. La llegada de David Fernández, todavía pendiente de oficializarse, terminará de desbloquear varias gestiones que ahora mismo están parcialmente paradas. Además, a Jesús Martínez le gusta Urko Izeta, delantero del Athletic que cumplió un gran año en el Mirandés hace dos temporadas y peleó hasta el último día por el ascenso en el Tartiere.

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Todo, en cualquier caso, dependerá del primer movimiento estructural que el club todavía debe resolver: el de la dirección deportiva. Una vez ese asunto se cierre, el Oviedo podrá avanzar con más velocidad en el mercado.