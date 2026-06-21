El Real Oviedo benjamín se proclama campeón de España

El primer equipo benjamín del Real Oviedo se ha proclamado campeón de España de fútbol sala tras imponerse con brillantez en la final a cuatro disputada durante este fin de semana en el pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. El 4-0 con el que los azules se impusieron al Aljucer El Pozo les corona una vez más como campeones de España de fútbol sala en categoría benjamín.

El Oviedo, que había sido campeón de Asturias, logró su clasificación para la fase final tras superar con éxito la fase previa disputada hace dos semanas en Santa Coloma de Gramanet, en Cataluña. En dicha fase participaron dieciséis equipos repartidos en cuatro sedes, accediendo a la Final Four únicamente los campeones de cada grupo.

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El conjunto carbayón abrió las semifinales ayer sábado a las 9.30 horas. Se impuso entonces al A.E. Llevant de Manacor Futsal, confirmando su pase a la final. El gran choque se jugó hoy, también a las 9.30 horas, y acabó con victoria azul por 4-0 ante el Aljucer El Pozo, con dos goles en cada tiempo, que confirmaron la superioridad de los azules durante todo el torneo.