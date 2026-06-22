Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Una lupa más: el Oviedo fichará un ojeador en el Levante

El club carbayón contratará a un hombre de confianza de David Fernández, próximo director deportivo, para rastrear talento en Cataluña y el este de España

Por la izquierda, Roberto Suárez, Ilyas Chaira y Agustín Lleida, en el Carlos Tartiere.

Por la izquierda, Roberto Suárez, Ilyas Chaira y Agustín Lleida, en el Carlos Tartiere. / Irma Collín / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nacho Azparren

Nacho Azparren

Oviedo

David Fernández será el nuevo pilar sobre el que el Real Oviedo construya su planificación deportiva y con él también habrá una regeneración en la forma de hacer las cosas. Nuevos registros que añadir al "modelo Pachuca", algo que, según explicó el propio Jesús Martínez, no está en duda. Pero intenta el conglomerado azteca adaptarse a los tiempos y la entrada de David Fernández, de la que informó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA el pasado 16 de junio, supone nuevos bríos. Uno de los movimientos que se espera concretar en los próximos días, tal y como ha podido saber este periódico, es la contratación de un ojeador para vigilar la zona de Cataluña y el Levante.

La persona que será incorporada es de la máxima confianza de David Fernández y se encargará de buscar oportunidades de mercado en todo el este español: desde jóvenes promesas a opciones para el primer equipo. La idea es que el nuevo ojeador resida en Cataluña, así que no estará en el día a día en las oficinas del Carlos Tartiere. Su contacto será continuo y directo con David Fernández, el nuevo responsable deportivo.

Así, la estructura del Oviedo sufre algunas modificaciones, aunque lejos de una revolución en los métodos. Dos son las caras nuevas, David Fernández y el ojeador dedicado al Levante, y una única salida, la de Julio Llanos, que se dedicaba a la configuración de la plantilla del Vetusta junto a Álex Díaz, que ahora será el encargado en solitario en esa labor.

Agustín Lleida y Roberto Suárez, los dos responsables deportivos hasta ahora, se mantendrán en el club aunque con matices en sus funciones. Lleida sigue como director general, aunque más centrado a partir de ahora a lo meramente deportivo. El ascenso de César Martín de presidente de la Fundación a vicepresidente ejecutivo responde a la necesidad de descargar de funciones a Lleida y tener más en el día a día a un César sobre el que Pachuca tiene una gran confianza por su trabajo desarrollado en los últimos años. Se espera que David Fernández lleve el peso en la configuración de la plantilla, pero actuando mano a mano con Lleida en las negociaciones y decisiones de calado.

Noticias relacionadas

En cuanto a Suárez, Pachuca valora su trabajo a pesar del último descenso y por eso ha optado por mantenerle en el club. Eso sí, actuará en la secretaría técnica, en consonancia con Fernández y Lleida. De hecho, los fichajes concretados hasta ahora (Sáenz, Youness, Jacobo y Aisar) son fruto de su seguimiento y también de su cartera surgen algunos nombres por los que se ha interesado el Oviedo, como Atienza, Samu Rodríguez o Camara. Ahora corresponderá a la nueva dirección deportiva dirigida por David Fernández ver si se avanza en la misma dirección marcada hasta ahora, avanzando en alguna de esas vías ya comentadas, o si se opta por nuevos caminos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
  3. Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
  5. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente correa para para running o trekking: por 8,99 euros y cinturón elástico ajustable y riñonera
  7. Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha
  8. Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño

Gabriel no puede expresarse a sus 13 años por dos cromosomopatías, pero ahora le entiende todo el mundo gracias a un programa asturiano que da voz a gente como él: "Es algo único"

Gabriel no puede expresarse a sus 13 años por dos cromosomopatías, pero ahora le entiende todo el mundo gracias a un programa asturiano que da voz a gente como él: "Es algo único"

El ascenso del Rodiles a la élite femenina del fútbol sala: un poco de fiesta y muchos retos

El ascenso del Rodiles a la élite femenina del fútbol sala: un poco de fiesta y muchos retos

El campus de Mieres encuentra su espacio y pasa del escepticismo al despegue: Barredo (tras 24 años de perseverancia) se convierte en un motor de talento e innovación

El campus de Mieres encuentra su espacio y pasa del escepticismo al despegue: Barredo (tras 24 años de perseverancia) se convierte en un motor de talento e innovación

José Miguel Beneyto y, a título póstumo, Raúl Sariego, premiados en Villaviciosa por la Federación de Asociaciones de Vecinos

José Miguel Beneyto y, a título póstumo, Raúl Sariego, premiados en Villaviciosa por la Federación de Asociaciones de Vecinos

Tradición y color en Zardaín: el pueblo tinetense se vuelca con las alfombras del Corpus

Tradición y color en Zardaín: el pueblo tinetense se vuelca con las alfombras del Corpus

El Llagar El Buche reabre en Salas con altas expectativas: “Ya tenemos mesas reservadas para julio y agosto”

El Llagar El Buche reabre en Salas con altas expectativas: “Ya tenemos mesas reservadas para julio y agosto”

Javi vive entre Mareo y Logroño: la peculiar historia de un entrenador vinculado al Sporting de Gijón y de moda en La Rioja

Javi vive entre Mareo y Logroño: la peculiar historia de un entrenador vinculado al Sporting de Gijón y de moda en La Rioja

Siero busca rebajar la línea de servidumbre de la A-64 para favorecer al polígono de Bobes

Siero busca rebajar la línea de servidumbre de la A-64 para favorecer al polígono de Bobes
Tracking Pixel Contents