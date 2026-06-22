Una lupa más: el Oviedo fichará un ojeador en el Levante

David Fernández será el nuevo pilar sobre el que el Real Oviedo construya su planificación deportiva y con él también habrá una regeneración en la forma de hacer las cosas. Nuevos registros que añadir al "modelo Pachuca", algo que, según explicó el propio Jesús Martínez, no está en duda. Pero intenta el conglomerado azteca adaptarse a los tiempos y la entrada de David Fernández, de la que informó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA el pasado 16 de junio, supone nuevos bríos. Uno de los movimientos que se espera concretar en los próximos días, tal y como ha podido saber este periódico, es la contratación de un ojeador para vigilar la zona de Cataluña y el Levante.

La persona que será incorporada es de la máxima confianza de David Fernández y se encargará de buscar oportunidades de mercado en todo el este español: desde jóvenes promesas a opciones para el primer equipo. La idea es que el nuevo ojeador resida en Cataluña, así que no estará en el día a día en las oficinas del Carlos Tartiere. Su contacto será continuo y directo con David Fernández, el nuevo responsable deportivo.

Así, la estructura del Oviedo sufre algunas modificaciones, aunque lejos de una revolución en los métodos. Dos son las caras nuevas, David Fernández y el ojeador dedicado al Levante, y una única salida, la de Julio Llanos, que se dedicaba a la configuración de la plantilla del Vetusta junto a Álex Díaz, que ahora será el encargado en solitario en esa labor.

Agustín Lleida y Roberto Suárez, los dos responsables deportivos hasta ahora, se mantendrán en el club aunque con matices en sus funciones. Lleida sigue como director general, aunque más centrado a partir de ahora a lo meramente deportivo. El ascenso de César Martín de presidente de la Fundación a vicepresidente ejecutivo responde a la necesidad de descargar de funciones a Lleida y tener más en el día a día a un César sobre el que Pachuca tiene una gran confianza por su trabajo desarrollado en los últimos años. Se espera que David Fernández lleve el peso en la configuración de la plantilla, pero actuando mano a mano con Lleida en las negociaciones y decisiones de calado.

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En cuanto a Suárez, Pachuca valora su trabajo a pesar del último descenso y por eso ha optado por mantenerle en el club. Eso sí, actuará en la secretaría técnica, en consonancia con Fernández y Lleida. De hecho, los fichajes concretados hasta ahora (Sáenz, Youness, Jacobo y Aisar) son fruto de su seguimiento y también de su cartera surgen algunos nombres por los que se ha interesado el Oviedo, como Atienza, Samu Rodríguez o Camara. Ahora corresponderá a la nueva dirección deportiva dirigida por David Fernández ver si se avanza en la misma dirección marcada hasta ahora, avanzando en alguna de esas vías ya comentadas, o si se opta por nuevos caminos.