El Oviedo celebra sus diez títulos en el fútbol asturiano: “Es un éxito histórico que habla del nivel de nuestra cantera”
“Que este éxito no sea un punto de llegada, sino un impulso para seguir formando mejores futbolistas y, sobre todo, mejores personas”, indica Rivas
O. O.
La cantera del Real Oviedo vive horas de celebración. El colofón a la temporada ha sido el triunfo del benjamín este pasado fin de semana en el Campeonato de España, pero en realidad también ha sido la tónica durante todo el curso. Diez equipos de la cantera azul se han impuesto en sus categorías, confirmando el dominio carbayón en el fútbol formativo asturiano.
El director de la cantera, y máximo responsable del desarrollo de la misma en los últimos años, Antonio Rivas, ha celebrado, en unas declaraciones ofrecidas por el club, el buen hacer de todos los equipos.
“Hoy es un día para sentirnos profundamente orgullosos de lo que hemos conseguido entre todos. Ganar las 10 ligas territoriales y la guinda del campeón de España de nuestro benjamín A es un éxito histórico que habla del nivel de nuestra cantera. Pero, por encima de los títulos, este logro refleja algo mucho más importante: el compromiso, el esfuerzo diario y el trabajo silencioso de todas las personas que forman parte de este proyecto”, explica Rivas.
Para el director de la cantera, que da gracias a todos los que han hecho posible el éxito, es el momento de celebrar, aunque con los pies en la tierra: “Disfrutemos de este momento, porque nos lo hemos ganado. Pero hagámoslo con la humildad que caracteriza a esta cantera. Los títulos reconocen el trabajo realizado, pero no garantizan el futuro. Lo que nos hará seguir creciendo será mantener la ilusión, la exigencia y las ganas de mejorar cada día. Que este éxito no sea un punto de llegada, sino un impulso para seguir formando mejores futbolistas y, sobre todo, mejores personas”.
Finaliza Rivas felicitando a todos por su entrega: “Gracias a todos por vuestro trabajo, vuestra dedicación y vuestro compromiso. Este logro es de todos. Sigamos caminando juntos, con la misma humildad, el mismo esfuerzo y la misma pasión por defender el escudo del Real Oviedo”.
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