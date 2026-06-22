El Oviedo pierde la puja por Atienza y negocia con el Alcorcón por Samu
El pivote era uno de los deseos de la dirección deportiva, pero está cerca de firmar con el Leganés
Los azules tratan de incorporar al joven defensa alfarero
Completadas cuatro incorporaciones de cara al nuevo curso, de vuelta en Segunda, el Oviedo busca cerrar más fichajes para poner una plantilla de calidad a disposición de Julián Calero, el nuevo míster. Uno de los objetivos marcados por la dirección deportiva era Miguel Ángel Atienza, pivote que ha destacado en los últimos años en el Burgos y que contaba con el aval de Calero, quien le entrenó en El Plantío. Sin embargo, la incorporación del medio está lejos ahora mismo ya que, como ha informado el Diario AS, está cerca de comprometerse con el Leganés, también de Segunda.
El Oviedo había negociado desde hace un par de semanas con el medio, acentuado su interés por la firma de Calero como entrenador. Sin embargo, con el cambio en la dirección deportiva (David Fernández, que llegará con un ojeador para la zona del Levante español, será el nuevo responsable, aunque el anuncio aún no se ha hecho) no se ha avanzado en esas conversaciones. Ese impás ha sido aprovechado por el Leganés para presentarle una interesante propuesta al mediocentro, que parece convencido de jugar para el conjunto pepinero.
Así, al Oviedo se le escapa una opción interesante para una línea, la de medios, en la que solo cuenta de momento con Youness, fichado del Ceuta. Los cuatro pivotes que jugaron el año pasado en Primera –Colombatto, Fonseca, Sibo y Dendoncker– no seguirán en el conjunto azul y el equipo debe encontrar alternativas de nivel, además de lo que pueda surgir de la casa.
Negocia por Samu
De forma paralela, el club trata de cerrar el lateral izquierdo de la plantilla, donde solo cuenta con Rahim. El deseado es el joven zaguero zurdo Samu Rodríguez, que tiene otro año de contrato con el Alcorcón. El Oviedo negocia con el club madrileño el traspaso del futbolista para competir con Rahim en ese puesto de la defensa. No sería una operación muy costosa para los azules, que quieren repetir la apuesta hecha en su día con el nigerino, también incorporado desde la Primera Federación y que se mantendrá en la plantilla tras el descenso.
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