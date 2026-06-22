El título del benjamín corona el gran año de la cantera del Oviedo: dominio en todas las categorías en Asturias

El primer equipo benjamín del Real Oviedo se ha proclamado campeón de España de fútbol sala tras imponerse con brillantez en la Final Four disputada durante el pasado fin de semana en el pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. El 4-0 con el que los azules se impusieron al Aljucer El Pozo en la mañana de ayer les corona una vez más como campeones de España de fútbol sala en categoría benjamín.

El Oviedo había sido campeón de Asturias con brillantez durante la temporada, al ganar los 30 partidos disputados y acabar con 90 puntos en la tabla, 8 más que el Sporting, segundo. Tras el dominio regional, el joven conjunto azul logró su clasificación para la fase final tras superar con éxito la fase previa disputada hace dos semanas en Santa Coloma de Gramanet, en Cataluña. En dicha fase participaron dieciséis equipos repartidos en cuatro sedes, accediendo a la Final Four únicamente los campeones de cada grupo.

El conjunto carbayón abrió las semifinales ayer sábado a las 9.30 horas. Se impuso entonces al A.E. Llevant de Manacor Futsal, confirmando su pase a la final. El gran choque se jugó hoy, también a las 9.30 horas, y acabó con victoria azul por 4-0 ante el Aljucer El Pozo, con dos goles en cada tiempo, que confirmaron la superioridad de los azules durante todo el torneo.

La victoria a nivel nacional, que llega once años después de la última vez que fue campeón, pone la guinda a una temporada espectacular en la cantera del Oviedo. Todos los equipos de la cantera azul han quedado campeones de sus grupos en Asturias, con la excepción del primer juvenil, en División de Honor, que finalizó en su grupo, a nivel nacional, en la quinta plaza. A partir de ahí, todo victorias.

Los segundos equipos confirmaron recientemente sus triunfos en sus respectivas ligas, dejando el saldo en diez de diez y dejando claro que en Asturias el dominio en la cantera es evidente.