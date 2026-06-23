El Oviedo ya conoce su primer rival de pretemporada, será en el Tartiere y ante un equipo de Primera División

El Real Oviedo arrancará oficialmente la pretemporada 2026/27 el próximo 6 de julio en las instalaciones deportivas de El Requexón, donde la plantilla azul comenzará a preparar una campaña marcada por nuevos retos y por la necesidad de llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición, de nuevo en Segunda.

Antes de saltar al césped, los futbolistas oviedistas deberán completar las habituales pruebas médicas de pretemporada. Estas revisiones se llevarán a cabo los días 4 y 5 de julio, fechas en las que los jugadores se incorporarán progresivamente a la disciplina del club para evaluar su estado físico antes del inicio de los entrenamientos.

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Además, el conjunto carbayón ya conoce uno de los compromisos que formarán parte de su calendario de preparación estival. El equipo azul se enfrentará al Deportivo de La Coruña el próximo 25 de julio, en un encuentro que se disputará en el Carlos Tartiere a partir de las 19:30 horas.