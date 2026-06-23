Viajero, con contactos y “sin pelos en la lengua”: así es David Fernández, futuro director deportivo del Oviedo

"Es su gran oportunidad. Ahora pasa al primer plano". La mayoría de voces consultadas para definir qué se puede esperar de David Fernández, que será nombrado nuevo director deportivo del Oviedo, coinciden en apuntar a su fichaje como un gran paso adelante en su carrera. Pero a continuación se añade otra idea: el catalán está de sobra capacitado para esta misión. Destacan los que le conocen un amplio conocimiento del mercado, los contactos necesarios tras sus pasos por las canteras de Madrid y Barça y, además, su carácter. "Actúa con valentía, sin pelos en la lengua", le define una persona que ha trabajado con él. En el fútbol catalán, muchos le recuerdan como el primero que apostó en serio por el meta Joan García.

David Fernández (Badalona, 1985) será el encargado de la planificación deportiva, en una operación revelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 16 de junio, y con él el Oviedo gana un profesional con amplia experiencia aunque siempre alejado del primer plano. Muy en la línea, en este aspecto, con las sensibilidades de Pachuca, que suele apostar por este tipo de perfiles, más discretos, en sus equipos.

Buscaba Jesús Martínez aire fresco en la dirección deportiva y, sin deshacerse de Suárez, que seguirá ligado desde la secretaría técnica, lo ha encontrado con un nuevo líder que no estaba dentro del radar de los directores deportivos que se mueven por los círculos del fútbol profesional. Pero eso no quiere decir que no cuente con una amplia experiencia.

Y pasión por el fútbol. Dicen los que le conocen que es un apasionado del balón, de esos que no les cuesta invertir horas en el trabajo. Un simple repaso a su currículum hace saltar una idea importante: siempre ha estado ligado a clubes importantes. Se formó durante 15 años en el Espanyol (2002-2017), tanto entrenando en las categorías inferiores como en labores de despacho. Después llegó el Real Madrid (2017-2022). Y por último el Barça (desde 2022 hasta ahora) con esa breve estancia sin llegar a ser presentado en Mareo, puesto que dejó por cuestiones personales.

Esa amplia trayectoria le ha brindado experiencia y, otro detalle importante, contactos del más alto nivel. "Trabajar en el Madrid y en el Barça te abre muchas puertas en un mundo como ese. Conoce mucha gente importante", comenta alguien que conoce su forma de actuar.

Esos contactos son los que ahora pueden beneficiar al Oviedo. No solo para el primer equipo, sino también para la cantera. Su primera petición ha sido, tal y como ha relatado este periódico, la de incorporar a una persona de su confianza para hacer de ojeador en todo el Levante español. Un ojeador radicado en Cataluña para captar talento.

Otro detalle que subrayan del que será nuevo responsable azul es que no es un directivo de traje y despacho. Que lo suyo tiene que ver más con los viajes. De hecho, subrayan que en los últimos 4 años, desde que recaló en la secretaría técnica del Barça para ojear para el primer equipo, se ha recorrido medio mundo en busca de oportunidades golosas del mercado.

Y hay un factor que define su personalidad. "Tiene pocos pelos en la lengua y es muy valiente", dicen de él. Trabajará con alguien con un carácter similar desde México, un Jesús Martínez que no suele morderse la lengua. Habrá que ver cómo es el reparto de responsabilidades en el día a día, contando con que el azteca tiene siempre la última palabra, pero desde el entorno del catalán se encargan de subrayar que llega con voz y mando. Algunos de los primeros movimientos en el mercado, aún sin haber sido oficial, parecen mostrar que tendrá un papel muy activo en la configuración de la próxima plantilla.

Su principal aportación será su ojo clínico para detectar talento. Muchos han sido los futbolistas que, bajo su control, llegaron a Espanyol, Madrid y Barça, pero en el fútbol catalán muchos le recuerdan como el gran descubridor del talento que atesoraba un imberbe Joan García, al que detectó en el Damm y se lo llevó al Espanyol. En el conjunto perico fue su primer entrenador.

Los que le han tratado apuestan abiertamente por el éxito en la contratación del catalán. En que las dos partes, el Oviedo y David Fernández, salen ganando de esta unión. Queda por ver ahora cómo encajan todas esas virtudes enumeradas por los que le conocen con la especial forma de trabajar del Grupo Pachuca y Jesús Martínez.