La crítica de un exdirectivo del Oviedo a la salida de Lucas Ahijado: "Club y jugador debieron hacer más por seguir juntos"

El anuncio de la marcha de Lucas Ahijado del Real Oviedo me causa un profundo dolor. Siempre he defendido que los canteranos han de tener un papel relevante en este equipo. La historia nos ha demostrado que, cuando la gente de la casa es importante, los resultados son mejores y además el aficionado disfruta mucho más con los éxitos que se consiguen. Con este injusto adiós, los oviedistas, a falta de saber lo que pasará con Santi Cazorla, nos quedamos huérfanos de aquellos que representan y sienten el escudo como cualquiera que está en la grada animando al equipo.

Tuve la suerte de conocer a Lucas cuando entró en el Oviedo, y en aquellos años, yo también intentaba ayudar a mi equipo de la mejor forma que podía. Daba igual las críticas que pudiese recibir, lo único que realmente nos mueve a los que sentimos los colores en el corazón es ayudar a nuestro equipo y justamente eso fue lo que hizo Lucas durante dos décadas.

Escucharemos explicaciones técnicas y económicas, pero al final es muy complicado convencernos de que haya una razón que justifique el adiós de Lucas. Aún sin saber todo lo que rodeó a la negociación creo que las dos partes debieron hacer más por seguir juntos, el club no teniendo una postura tan inflexible y Lucas valorando lo que significaría para él hacer toda su carrera en el equipo de su alma.

Tampoco puedo evitar pensar en el mensaje que el club manda a los jugadores de la cantera. Hoy habrá padres de jugadores de El Requexón que entiendan que no se debe dar prioridad a seguir de azul porque el club tampoco trata muy bien a sus canteranos. Cuidar a los nuestros es la única manera de poder pensar en éxitos futuros. La última temporada nos demostró que traer muchos jugadores de fuera no garantiza absolutamente nada, más bien te acerca al fracaso, como por desgracia sufrimos.

Ahora, lo único que queda es desearle la mejor de las suertes a Lucas, allá donde vaya, y desear que un día esté de regreso a casa para que él pueda transmitir a los que vengan por detrás lo que es el amor por el escudo y la camiseta del Real Oviedo. Y a los dirigentes pedirles que escuchen más a aficionado, que no se encierren en su atalaya porque solo caminando todos juntos, el Real Oviedo será capaz de volver a Primera División y a disfrutar de éxitos.

Ataulfo Valdés Costales

Noticias relacionadas

Socio, extesorero y exdirectivo del Real Oviedo