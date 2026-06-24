Onopko analiza el Mundial: "Contra España todos van a cerrar la puerta, a jugar en bloque bajo"

Víktor Onopko (Lugansk, Ucrania, 14 de octubre de 1969), exjugador del Real Oviedo y de la selección rusa, sabe bien lo que significa competir al máximo nivel. Internacional en más de cien ocasiones, disputó los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002. Desde la distancia, analiza el crecimiento del fútbol mundial, ve a España entre las favoritas y no oculta su tristeza por el descenso del Oviedo, un club y una ciudad a los que sigue unido.

Más de cien partidos como internacional. ¿Cómo es enfrentarse a un Mundial?

Ya pasaron muchos años desde que jugué, pero para mí disputar un Mundial o un Campeonato de Europa siempre tuvo un valor enorme. Antes clasificarse era más complicado: jugábamos una Eurocopa con solo dos grupos de cuatro equipos. Ahora el fútbol crece, hay más selecciones, y es normal que para este Mundial en Estados Unidos, México y Canadá haya tantos equipos. Lo que he visto hasta ahora me ha gustado.

¿Lo está siguiendo?

Vi, por ejemplo, el España-Cabo Verde. Fue un buen partido y muy difícil para España. Ahora todos los equipos de África, Asia o América tienen buenos entrenadores. Los jugadores compiten en clubes europeos. Vi cómo defienden, cómo se organizan tácticamente, y es muy difícil jugar contra equipos que se cierran con línea de cinco, ya sea en 5-4-1 o en 5-3-2. También vi el Croacia-Inglaterra. Ahí se nota la calidad de los jugadores europeos. Cuando juegan equipos africanos, físicamente son muy buenos y también están trabajados tácticamente, pero les falta un punto de calidad.

¿Cómo ve a la selección española?

No conozco a muchos jugadores, pero veo a España como favorita. Tiene grandes futbolistas. Lamine Yamal todavía no sé si está totalmente recuperado. Pero a mí me gustó mucho un jugador al que no conocía antes: Cucurella. En el primer partido, contra Cabo Verde, para mí fue el mejor jugador del equipo. España tiene muy buenos futbolistas. Lo que pasa es que todos contra España van a cerrar la puerta, van a meterse atrás y a defender con bloque bajo, en 5-4-1 o en 5-3-2. Por eso es muy importante no perder los primeros partidos. España empató el primero. Estoy seguro de que va a pasar la fase de grupos sin problemas. Pero ahora hay países que antes no conocíamos. Nosotros, en Rusia, también jugamos amistosos contra Trinidad y Tobago, contra Mauritania, contra rivales como Cabo Verde. Y se ven buenos jugadores.

¿Cómo ve a Rusia? En el Mundial de Rusia, los suyos eliminaron a España en los penaltis...

Sí. Ahora estamos jugando amistosos. Hace dos semanas disputamos tres partidos y los ganamos. Lo importante es que hay encuentros, aunque no estemos en una clasificación oficial.

Le ve futuro al fútbol ruso? ¿Cuándo cree que podrán volver a competir en Europa?

Sí, lo veo dentro de poco. Por ejemplo, la sub-15 ya puede jugar en Europa contra otras selecciones. Poco a poco el deporte va a volver. Vamos a competir en Europa, porque para nosotros, para los futbolistas, es muy importante jugar un Mundial o una Eurocopa.

Es una pena que no puedan jugar a día de hoy por las sanciones debido a la guerra de Ucrania.

Sí, pero yo creo que dentro de poco volveremos.

Ya en clave oviedista, una pena también que el equipo descendiera de Primera División.

Sí, es una tristeza, sobre todo para mí. Cuando el Oviedo subió, yo estaba en Oviedo. Vi la victoria en casa, en el último partido. Vi a la gente tan feliz, con camisetas y banderas azules. Montaron una fiesta en la plaza de la Escandalera, con un concierto. Era increíble. Nunca había visto así de feliz a la ciudad, a los aficionados. Oviedo merece jugar en Primera División. Tantos aficionados, tantos amigos míos quieren a este club, y el estadio es precioso. Hay que trabajar más, hay que arreglarlo. La directiva y el director deportivo sabrán cómo hacerlo. Pero hay esperanza. Hay que estar unidos, formar un vestuario fuerte y seguir trabajando.

Usted vivió un descenso aquí. ¿Qué consejos les daría a los jugadores para no venirse abajo?

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En el fútbol todo cambia rápido. No puedes bajar los brazos nunca. Hay que seguir trabajando y creer que vas a ganar. Sin bajones, sin nada. Trabajar y trabajar. En el fútbol, si ganas un partido, luego viene otro equipo. No puedes ganarlo todo, pero hay que ser fuerte, estar unido y apoyar al compañero. No conozco mucho al nuevo entrenador, pero dicen que es bueno, que era ayudante de Fernando Hierro. Es importante unir al equipo, en el campo y en el vestuario. Y yo espero que el Oviedo suba otra vez.