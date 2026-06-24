El Oviedo no cuenta con Del Moral: con un año más de vinculación y un salario alto, el club quiere rescindir su contrato

El Oviedo planea una reforma integral en el centro del campo, en una zona en la que solo Youness, fichado este verano del Ceuta, parece entrar en los planes. Ninguno de los pivotes del curso pasado (Nico Fonseca, Dendoncker, Sibo y Colombatto) seguirán en el Oviedo en Segunda División y uno que vuelve, Alberto del Moral, tampoco entra en los planes. La idea del club es tratar de llegar a un acuerdo con el futbolista para rescindir el contrato que tiene con el conjunto carbayón.

Hay varios factores que empujan a este desenlace. En primer lugar, el más importante: que no entra en los planes del club. El pivote llegó como una de las grandes apuestas para la medular hace dos veranos, pero nunca llegó a asentarse en los planes del entonces entrenador Javi Calleja. Por eso, ante la falta de continuidad, en enero salió cedido al Córdoba CF, donde dejó buenas sensaciones aunque con muy poca continuidad en los planes de Iván Ania por culpa de las lesiones. A pesar de esos problemas, el Córdoba volvió a solicitar su cesión llegado el verano y el Real Oviedo, que no le veía encaje en su plantilla para Primera División, accedió a que probara de nuevo en Córdoba. Y se vivió más de lo mismo: no estuvo mal cuando entró pero los problemas físicos dejaron su contribución en 20 partidos, solo 9 como titular. Una hoja de servicios insuficiente para un futbolista sobre el que en su momento se pusieron muchas esperanzas.

A las dudas sobre su contribución ahora en el Real Oviedo, con esos problemas físicos ya comentados y su falta de continuidad, se unen otros derivados de su contrato. Alberto del Moral cuenta con un salario importante, propio de un centrocampista de los que marcan diferencias en la categoría. Este es un factor importante que lleva al Oviedo a forzar una salida, ya que si se ahorra gran parte de su sueldo podría apostar fuerte por otros jugadores para la medular. Y es precisamente la línea de medios la que necesita una de las reformas más amplias este verano.

La otra condición importante es que solo tiene un año más de contrato, por lo que la opción de volver a jugar cedido en otro destino no tiene sentido: saldría a préstamo y quedaría libre en junio de 2027, sin beneficios para el Real Oviedo de cara a una posible venta futura. Además, en los dos últimos préstamos, han sido los azules los que han tenido que soportar una parte importante del sueldo de Del Moral, lo que le resta atractivo a una nueva cesión.

Todo parece encaminado, así las cosas, a una rescisión de contrato. El Oviedo tratará de llegar a un acuerdo con el futbolista para liberar el año extra, pagando una cantidad en concepto de indemnización, aunque no se descarta una solución como las llevadas a cabo la temporada pasada con futbolistas como Paulino y Pomares, con los que se anunció el despido para tratar de negociar después la compensación económica que les corresponde.

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En todo caso, y a pesar de la ausencia de centrocampistas a estas alturas, lo que queda claro es que Alberto del Moral no entra en los planes de la dirección deportiva del Real Oviedo y tendrá que buscar la continuidad añorada en otro destino. El Oviedo sigue peinando el mercado en busca de pivotes que le den un salto de calidad a una línea que puede marcar el estilo.