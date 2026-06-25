Atienza explica por qué fichó por el Leganés: “El míster estaba en Oviedo, pero…”
El pivote fue presentado hoy como nuevo jugador del conjunto pepinero
O. O.
El Leganés ha presentado hoy a Miguel Ángel Atienza, pivote que procede del Burgos, para apuntalar la medular del equipo a las órdenes de Albés. Atienza era uno de los objetivos del Oviedo en los últimos meses, potenciado este por la presencia de Julián Calero, que ya lo tuvo en Burgos, como entrenador de los azules. Pero la falta de decisión del Oviedo tras el cambio en la dirección deportiva y la oferta del Leganés han hecho que se comprometa por tres temporadas con el conjunto pepinero.
En su presentación con el Lega, el pivote hizo referencia al interés de los azules y a cómo se habían dado las negociaciones. “Ha sido un proceso natural. Soy un jugador que, sobre todo cuando está compitiendo, me gusta estar muy centrado en el juego. Así que, a raíz de que acabó la temporada, las cosas se fueron dando de manera natural”, indicó antes de añadir: “Es verdad que el míster (Calero) estaba allí, en Oviedo, y al conocerle también era una opción. Pero creo que, aunque ya lo he dicho antes y me repito, lo que de verdad me ha hecho decidirme y estar convencido de que el Leganés era el sitio ha sido la determinación con la que Andrés me ha mostrado todo lo que quería de mí y todo lo que quería para el proyecto del club”.
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