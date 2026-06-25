El benjamín, recibido por Peláez en el Tartiere
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La cantera del Real Oviedo está de enhorabuena tras una magnífica campaña, con 10 triunfos en el fútbol regional que le coronan como la cantera de referencia en Asturias. El colofón lo puso el benjamín A, coronándose campeón de España de fútbol sala el pasado fin de semana. Ayer, Martín Peláez recibió al equipo en el Tartiere y entregó a jugadores y cuerpo técnico una camiseta conmemorativa del centenario del Oviedo.
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