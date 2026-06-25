David Fernández marca su propia ruta: nombres que se caen y un deseo que se mantiene para el ataque del Oviedo

Aunque no ha sido presentado oficialmente, David Fernández ya tiene mando en el Oviedo. Y lo tendrá de forma efectiva. En el día a día. El que será nombrado director deportivo del Real Oviedo, en una operación desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 16 de junio, ya ha tenido los primeros contactos con los rectores azules y ha marcado algunas líneas de actuación. Se buscan futbolistas jóvenes, al alza, con opciones de crecer y revalorizarse, con un ojo puesto en más mercados que los controlados hasta ahora. Respecto al trabajo ya avanzado por Roberto Suárez y Agustín Lleida en las últimas semanas, hay algunas opciones que se enfrían con el cambio de mando, pero sí se mantiene el Real Oviedo en la puja por Ousmane Camara, delantero del Castellón que es del agrado de todos en el club azul.

David Fernández es la solución que ha encontrado Grupo Pachuca para mejorar en la búsqueda de opciones para reforzar el equipo. Una idea, la de ampliar el foco en la dirección deportiva del Oviedo, que ya al cierre del pasado mercado invernal pregonó Agustín Lleida, director general. Llega Fernández para llevar la voz cantante en la planificación deportiva del Real Oviedo —siempre con Jesús Martínez como jefe—, pero también para aportar conocimiento y su amplia agenda de futbolistas forjada tras más de dos décadas en clubes de primer nivel del fútbol nacional.

Su paso por Espanyol, Real Madrid y Barcelona le ha servido para hacer muchos contactos, pero también para tener un control amplio de oportunidades para fichar más allá de las fronteras españolas. Con Pachuca controlando el fútbol de América y la secretaría técnica, en la que se integra Roberto Suárez, con amplios informes nacionales, Fernández sumará además conocimientos en ligas que hasta ahora eran menos exploradas por el club azul.

En sus primeras conversaciones con el personal del Real Oviedo, el catalán ha empezado a marcar su línea de actuación. Quiere que, además de contar con una base competitiva, el club constituya una plantilla con jugadores jóvenes con proyección. Futbolistas en edad de crecer, que se terminen de formar en el club y en el futuro puedan generar ingresos mediante traspasos. La idea encaja con la filosofía del Grupo Pachuca, tradicionalmente orientada a la revalorización de talento, y recuerda a la línea de trabajo marcada por Rubén Reyes durante su etapa como director deportivo del Oviedo.

Se trata de un cambio en la forma de proceder. En las últimas temporadas se miraba más al corto plazo y al rendimiento inmediato. Por eso, opciones como la de Atienza, que jugará en el Leganés al no decidirse el Oviedo a su contratación, acabaron alejándose. Hay otros perfiles que estaban siendo seguidos por la dirección deportiva en los últimos meses y que ahora dejan de interesar por el nuevo rumbo marcado por David Fernández.

Eso sí, también hay futbolistas que el nuevo responsable puede heredar del trabajo ya avanzado por Suárez y Lleida. Para empezar, los ya contratados: Pablo Sáenz, Youness, Jacobo y Aisar. Pero pueden ser más gracias a los informes elaborados en los últimos tiempos.

Uno que se mantiene en la lista de objetivos carbayones pese al cambio en la dirección deportiva del Real Oviedo es Ousmane Camara, delantero de 25 años del Castellón, cuyo interés fue revelado por este periódico el pasado 13 de junio. Su club escucha ofertas y el Oviedo ya ha entablado contactos tanto con el futbolista como con la entidad castellonense. Es una operación iniciada por la dirección deportiva, pero que cuenta con el visto bueno de Jesús Martínez, pendiente de cada movimiento en Asturias.

A David Fernández también parece convencerle dentro de sus planes porque encaja en el perfil de fichaje joven y revalorizable que busca implantar en el Real Oviedo. Pero queda lo más importante: alcanzar un acuerdo con el Castellón para su traspaso. Ousmane Camara sigue siendo una de las opciones más deseadas en estos momentos para una posición, la de delantero, que será una de las grandes apuestas del mercado de fichajes del Oviedo este verano.