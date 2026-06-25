El Oviedo firma mañana la compra de los terrenos de La Belga: la nueva ciudad deportiva será una realidad
El club firma la escritura pública para adquirir los terrenos sierenses sobre los que levantará la futura ciudad deportiva como nuevo hogar de la cantera
La Ciudad Deportiva del Oviedo vivirá mañana, por fin, el paso definitivo para su futuro en los próximos años. El Real Oviedo firmará la escritura pública ante notario para la compra del suelo de La Belga, en Siero, lo que significa que será ya el dueño de la parcela, de casi 400.000 metros cuadrados, en la que el club carbayón edificará su casa para la cantera del futuro. Un paso decisivo en el proyecto del Grupo Pachuca con la entidad azul, marcado en rojo desde el mismo día del desembarco en Asturias. Con la firma de la escritura pública, la mudanza será un hecho y la construcción de la nueva ciudad deportiva podrá empezar en cuanto se solventen los últimos trámites.
El proyecto está diseñado desde hace tiempo y supone una ambiciosa apuesta para crear la nueva casa del oviedismo, el que se espera que sea el vivero de las futuras generaciones azules. La ciudad deportiva de La Belga ocupará una superficie total de 392.154 metros cuadrados y alcanzará una edificabilidad global de 52.500 metros cuadrados. La primera fase, que se iniciará en las próximas semanas, incluirá seis campos de fútbol y un edificio de 1.200 metros cuadrados con vestuarios, gimnasio, despachos técnicos, lavandería y almacenes.
La segunda fase concentrará buena parte de las edificaciones principales. Entre ellas destaca una residencia comunitaria de 3.600 metros cuadrados para el primer equipo, destinada al alojamiento de futbolistas y técnicos durante las concentraciones. Según lo previsto, se sumará una residencia para el fútbol base y aulas de 4.800 metros cuadrados, además de un edificio deportivo de 7.000 metros cuadrados con vestuarios, gimnasio, fisioterapia, despachos técnicos, almacenes y comedor.
La ciudad deportiva echa ya a andar. Tras la firma, la semana que viene comenzarán los estudios geotécnicos y las labores de replanteo, una actuación considerada clave para poder iniciar posteriormente el movimiento de tierras que dará comienzo a la ejecución de uno de los proyectos estratégicos de mayor envergadura impulsados por la entidad azul en las últimas décadas, como anunció el pasado miércoles Ángel García, Cepi, Alcalde de Siero, que ha sido partícipe y pieza clave en el proyecto.
Esto estudios geotécnicos, en los que se analizan las características del subsuelo, son el paso previo al inicio de las obras sobre el terreno, algo que será posible gracias a los múltiples trámites que se han llevado a cabo en los últimos meses. El Ayuntamiento de Siero ya ha adjudicado las obras de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona, mientras que el Real Oviedo ha realizado ya una inversión adicional superior a los 400.000 euros para garantizar el suministro eléctrico de la parcela, una cantidad destinada tanto a la contratación del servicio como a las obras civiles necesarias para llevar la red eléctrica hasta los terrenos donde se levantará el complejo.
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