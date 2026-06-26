Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Más de 24.000 socios y otros 4.000 a la espera: los sorprendentes datos de la campaña del Real Oviedo

Las cifras a dos días del final del plazo de renovaciones respaldan la campaña.

EN IMÁGENES: Partidazo y ambientazo en el Carlos Tartiere con el Oviedo-Barça

EN IMÁGENES: Partidazo y ambientazo en el Carlos Tartiere con el Oviedo-Barça / Luisma Murias / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nacho Azparren

Nacho Azparren

El Real Oviedo encara la recta final de las renovaciones en su campaña de abonados para la temporada 26/27 con un ritmo muy positivo. A falta de dos días para que concluya el periodo de renovación, el conjunto carbayón ha alcanzado los 24.155 abonados, a los que se suman 4.426 Carnets Oviedistas, lo que eleva la cifra total a 28.581 miembros de la familia azul.

Este viernes 26 de junio será la última jornada en la que los aficionados podrán realizar la renovación de manera presencial. La Oficina de Atención al Abonado, ubicada en la puerta 15 del estadio Carlos Tartiere, permanecerá abierta hasta las 18:00 horas. A partir de ese momento y hasta el domingo 28 de junio, las renovaciones solo podrán completarse a través del Portal del Abonado.

La campaña se detendrá temporalmente el 29 de junio para liberar los asientos de aquellos socios que no hayan renovado su carné. Posteriormente, el 30 de junio, se abrirá un plazo exclusivo para los 356 abonados afectados por las obras de la Tribuna Lángara durante la temporada 2023/24, quienes podrán recuperar su ubicación.

Noticias relacionadas

Entre el 1 y el 3 de julio se tramitarán las solicitudes de cambio de asiento, mientras que el 4 de julio el club anunciará las localidades disponibles para nuevas altas. Finalmente, el 6 de julio comenzará el proceso para que los titulares del Carnet Oviedista puedan abonarse con prioridad según el orden de inscripción en la lista de espera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
  2. Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
  3. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  4. Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
  5. El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa plegable de carbón más funcional y barata del mercado: con parrilla de acero cromado con mango extraíble
  7. Juan Echanove, actor y director de escena: 'Después de mi casa, el teatro es el lugar donde más cómodo me siento
  8. ¿Vas a ir al concierto de Aitana en Avilés? Estas serán las cuatro puertas para acceder al pabellón de La Magdalena, que deberás usar según tu tipo de entrada

Oviedo amplía su Consejo de Capitalidad con 18 nuevos expertos para reforzar la candidatura europea de 2031

Oviedo amplía su Consejo de Capitalidad con 18 nuevos expertos para reforzar la candidatura europea de 2031

Más de 24.000 socios y otros 4.000 a la espera: los sorprendentes datos de la campaña del Real Oviedo

Más de 24.000 socios y otros 4.000 a la espera: los sorprendentes datos de la campaña del Real Oviedo

Información sobre el estado del puente, fechas y un historial de las inspecciones: las peticiones del PP al Principado sobre las obras del puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama

Información sobre el estado del puente, fechas y un historial de las inspecciones: las peticiones del PP al Principado sobre las obras del puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama

Ferraz censura el paso de Enma López para ser candidata a la Alcaldía de Madrid: "Ha pensado más en sí misma que en el PSOE"

Ferraz censura el paso de Enma López para ser candidata a la Alcaldía de Madrid: "Ha pensado más en sí misma que en el PSOE"

El Plan General de Ordenación de Villaviciosa recibe más de 1.900 alegaciones

El Plan General de Ordenación de Villaviciosa recibe más de 1.900 alegaciones

Las labores de rescate prosiguen en Venezuela tras el terremoto

Las labores de rescate prosiguen en Venezuela tras el terremoto

El aplaudido mensaje de una asturiana a un cubano que se instaló en su pueblo: "Hay casas baratas por si quieres traer a tu familia, somos gente sociable"

El aplaudido mensaje de una asturiana a un cubano que se instaló en su pueblo: "Hay casas baratas por si quieres traer a tu familia, somos gente sociable"

La tecnológica asturiana Izertis se refuerza con un préstamo sindicado de 133 millones

La tecnológica asturiana Izertis se refuerza con un préstamo sindicado de 133 millones
Tracking Pixel Contents