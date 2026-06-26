Más de 24.000 socios y otros 4.000 a la espera: los sorprendentes datos de la campaña del Real Oviedo
Las cifras a dos días del final del plazo de renovaciones respaldan la campaña.
El Real Oviedo encara la recta final de las renovaciones en su campaña de abonados para la temporada 26/27 con un ritmo muy positivo. A falta de dos días para que concluya el periodo de renovación, el conjunto carbayón ha alcanzado los 24.155 abonados, a los que se suman 4.426 Carnets Oviedistas, lo que eleva la cifra total a 28.581 miembros de la familia azul.
Este viernes 26 de junio será la última jornada en la que los aficionados podrán realizar la renovación de manera presencial. La Oficina de Atención al Abonado, ubicada en la puerta 15 del estadio Carlos Tartiere, permanecerá abierta hasta las 18:00 horas. A partir de ese momento y hasta el domingo 28 de junio, las renovaciones solo podrán completarse a través del Portal del Abonado.
La campaña se detendrá temporalmente el 29 de junio para liberar los asientos de aquellos socios que no hayan renovado su carné. Posteriormente, el 30 de junio, se abrirá un plazo exclusivo para los 356 abonados afectados por las obras de la Tribuna Lángara durante la temporada 2023/24, quienes podrán recuperar su ubicación.
Entre el 1 y el 3 de julio se tramitarán las solicitudes de cambio de asiento, mientras que el 4 de julio el club anunciará las localidades disponibles para nuevas altas. Finalmente, el 6 de julio comenzará el proceso para que los titulares del Carnet Oviedista puedan abonarse con prioridad según el orden de inscripción en la lista de espera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa plegable de carbón más funcional y barata del mercado: con parrilla de acero cromado con mango extraíble
- Juan Echanove, actor y director de escena: 'Después de mi casa, el teatro es el lugar donde más cómodo me siento
- ¿Vas a ir al concierto de Aitana en Avilés? Estas serán las cuatro puertas para acceder al pabellón de La Magdalena, que deberás usar según tu tipo de entrada