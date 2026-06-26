Más de 24.000 socios y otros 4.000 a la espera: los sorprendentes datos de la campaña del Real Oviedo

El Real Oviedo encara la recta final de las renovaciones en su campaña de abonados para la temporada 26/27 con un ritmo muy positivo. A falta de dos días para que concluya el periodo de renovación, el conjunto carbayón ha alcanzado los 24.155 abonados, a los que se suman 4.426 Carnets Oviedistas, lo que eleva la cifra total a 28.581 miembros de la familia azul.

Este viernes 26 de junio será la última jornada en la que los aficionados podrán realizar la renovación de manera presencial. La Oficina de Atención al Abonado, ubicada en la puerta 15 del estadio Carlos Tartiere, permanecerá abierta hasta las 18:00 horas. A partir de ese momento y hasta el domingo 28 de junio, las renovaciones solo podrán completarse a través del Portal del Abonado.

La campaña se detendrá temporalmente el 29 de junio para liberar los asientos de aquellos socios que no hayan renovado su carné. Posteriormente, el 30 de junio, se abrirá un plazo exclusivo para los 356 abonados afectados por las obras de la Tribuna Lángara durante la temporada 2023/24, quienes podrán recuperar su ubicación.

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Entre el 1 y el 3 de julio se tramitarán las solicitudes de cambio de asiento, mientras que el 4 de julio el club anunciará las localidades disponibles para nuevas altas. Finalmente, el 6 de julio comenzará el proceso para que los titulares del Carnet Oviedista puedan abonarse con prioridad según el orden de inscripción en la lista de espera.