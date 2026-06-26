Así beneficiará el FIFA al Real Oviedo: el Mundial repartirá millones entre los clubes pero no afecta a este tope salarial

La presencia de tres futbolistas con pasado reciente en el Real Oviedo supondrá para el club azul una interesante recompensa económica por la disputa del Mundial. Pero ese ingreso, interesante para aumentar la capacidad de gasto en fichajes, tardará algunos meses en ser efectivo, por lo que el Oviedo no cuenta con él para el actual tope salarial, que según la propia entidad se sitúa en estos momentos en torno a los 14,5 millones de euros, uno de los más altos de Segunda División, pero lejos de los que manejarán Mallorca y Girona, los otros descendidos.

Viñas, Sibo y Hassan compiten con Uruguay, Ghana y Egipto respectivamente en la cita mundialista y al Oviedo le corresponde una contraprestación por día de estancia en la concentración de cada una de las selecciones. La FIFA destina fondos para aquellos clubes en los que hayan militado recientemente todos los participantes (el Club Benefits Programme (CBP)) y, además, en esta ocasión ha aumentado esa recompensa en casi un 70%, según ha confirmado el propio organismo internacional. No hay cifras oficiales cuantificadas, pero en un comunicado reciente la FIFA habla de un presupuesto récord, con un total de 355 millones de dólares para el programa, lo que significa un aumento de casi el 70% en comparación con la edición de 2022, en la que se distribuyeron 209 millones de dólares. Además, también ha anunciado la FIFA que, como novedad, pagará por las convocatorias previas en las eliminatorias de clasificación.

En el Oviedo desconocen cuál será el importe que les corresponde, pero asumen que en todo caso no será inminente y que la FIFA tardará varios meses en pagar, por lo que se descarta que sirva para aumentar el tope salarial este mismo verano.

En el pasado Mundial de Catar, con esos 209 millones de dólares a repartir, trascendió que los clubes percibieron entre 10.000 y 11.000 dólares, algo menos de 10.000 euros, por cada día en el que sus internacionales se mantuvieran en el torneo, contando desde el primer día de concentración previa a la disputa del campeonato. Como los tres futbolistas permanecerán con sus combinados nacionales en torno a los 28 días durante toda la primera fase —contando la preparación previa—, el premio para el Oviedo ya se situaría en torno a los 900.000 euros. Ese saldo aumentará en las fases posteriores, a las que ya están clasificados Sibo con Ghana y Hassan con Egipto; Viñas depende del choque ante España de la madrugada del viernes.

Noticias relacionadas

El premio es suculento; sin embargo, desde el Oviedo se cree que el nuevo sistema de reparto, que premia a más beneficiarios, hará que la porción del pastel mengüe. Será la FIFA la que cifre el importe en unos meses.