El exoviedista Juanjo Nieto ficha por el Castellón: "Es el club de mi vida"

El Castellón ha fichado al exjugador del Real Oviedo Juanjo Nieto, que es castellonese y formado en las categorías inferiores de una entidad a la que regresa trece años después. Nieto, que ha firmado hasta 2029, llega libre tras haber jugado las últimas dos campañas en el Celje de la primera división eslovena, un equipo con el que ha acumulado 87 encuentros y con el que además ha disputado la Conference. El nuevo jugador del Castellón, que cumplirá 32 años en octubre, dejó el club en 2013 y pasó por el filial del Valladolid, el Atlético Baleares, el Mallorca, el Hércules, el Oviedo, el Almería y el Huelva antes de iniciar su etapa en Eslovenia. "Llevo mucho tiempo esperando este momento, siempre he querido volver a la que es mi casa y de la que me tuve que ir hace muchos años. Me siento en una nube, no sé si soy aún consciente de que voy a jugar en mi ciudad y con el club de vida", manifestó.