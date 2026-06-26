El exoviedista Juanjo Nieto ficha por el Castellón: "Es el club de mi vida"
El Castellón ha fichado al exjugador del Real Oviedo Juanjo Nieto, que es castellonese y formado en las categorías inferiores de una entidad a la que regresa trece años después. Nieto, que ha firmado hasta 2029, llega libre tras haber jugado las últimas dos campañas en el Celje de la primera división eslovena, un equipo con el que ha acumulado 87 encuentros y con el que además ha disputado la Conference. El nuevo jugador del Castellón, que cumplirá 32 años en octubre, dejó el club en 2013 y pasó por el filial del Valladolid, el Atlético Baleares, el Mallorca, el Hércules, el Oviedo, el Almería y el Huelva antes de iniciar su etapa en Eslovenia. "Llevo mucho tiempo esperando este momento, siempre he querido volver a la que es mi casa y de la que me tuve que ir hace muchos años. Me siento en una nube, no sé si soy aún consciente de que voy a jugar en mi ciudad y con el club de vida", manifestó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa plegable de carbón más funcional y barata del mercado: con parrilla de acero cromado con mango extraíble
- Juan Echanove, actor y director de escena: 'Después de mi casa, el teatro es el lugar donde más cómodo me siento
- ¿Vas a ir al concierto de Aitana en Avilés? Estas serán las cuatro puertas para acceder al pabellón de La Magdalena, que deberás usar según tu tipo de entrada