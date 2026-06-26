El Oviedo y el Alcorcón ultiman el acuerdo para el traspaso de Samu Rodríguez
El lateral, de 21 años, llegaría para completar el carril zurdo de la zaga y competir con Rahim por el puesto
El quinto fichaje de los azules apunta al lateral. Samu Rodríguez está cerca de convertirse en nuevo futbolista del Real Oviedo, después de que el conjunto azul haya avanzando en los últimos días con el Alcorcón para llegar a un acuerdo por el que Samu sería futbolista carbayón a cambio de una contraprestación económica. El joven defensa, de 21 años, era el preferido para completar el lateral zurdo, en una operación desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 8 de junio.
El futbolista ya le había dado el visto bueno al Oviedo, al considerar que jugar con la camiseta azul suponía un importante paso adelante en su carrera, tras los dos últimos años rindiendo a buen nivel en Primera Federación. Pero quedaba un último trámite, uno importante, el de tratar de alcanzar un acuerdo con el Alcorcón. Samu cuenta con un año más de vinculación con el conjunto alfarero, que a la vista de la situación ha preferido negociar por su salida antes de arriesgarse a perderlo gratis en 2027.
Samu tiene solo 21 años y lleva dos temporadas como habitual en el lateral izquierdo del Alcorcón, con el que disputó 25 partidos la temporada pasada y 35 en la que acaba de finalizar. Es un lateral con buen pie, potente desde el punto de vista físico, equilibrado entre ataque y defensa. Sus actuaciones habían llamado la atención de equipos de Segunda, además del Atlético de Madrid para reforzar su filial. Había una amplia competencia por hacerse con un futbolista que ha sido seguido por la dirección deportiva azul en los últimos meses. La fórmula es similar a la empleada con Rahim hace dos veranos, cuando aterrizó en el Oviedo procedente del Recreativo de Huelva. La idea es formarlo, que crezca en un ambiente más competitivo como la Segunda, y ver si puede revalorizarse.
El seguimiento viene desde hace meses y, además, ha pasado el filtro del nuevo jefe en la planificación deportiva, David Fernández, actualmente en la secretaría técnica del Barça pero que a partir de julio se convertirá en el director deportivo del Oviedo sucediendo a Suárez, que pasará a su vez a la secretaría técnica. En los deseos del nuevo responsable está la búsqueda de futbolistas emergentes, en edad de crecer y terminar de formarse para elevar su valor. Samu Rodríguez parece casar con esa misma idea.
Si se concretan los últimos detalles, el zaguero competirá con Rahim por el puesto de lateral zurdo en la plantilla a las órdenes de Julián Calero. La dirección deportiva cerraría así la posición con dos futbolistas con un punto en común: la juventud como arma.
La defensa, en camino
De cerrarse la contratación de Samu Rodríguez, la defensa sería la línea más avanzada del Oviedo de cara a la pretemporada que se inicia la semana que viene. El fichaje de Aisar, procedente del Ceuta, sirvió para cubrir la dolorosa vacante dejada por Lucas, tras un vida vestido de azul. Competirá con Nacho Vidal por un puesto en el lateral diestro, posición ya cerrada. Camino va de pasar lo mismo en la izquierda, algo que sucederá si Samu estampa su firma.
En el centro, la cosa cambia. David Costas y Dani Calvo tienen contrato y entran en los planes. Con Luengo, la situación es diferente: las dos partes, club y futbolista, parecen dispuestos a separar sus caminos. De hecho, el Oviedo podría incluso rescindir el año de contrato que une a ambos incluso antes de cerrar un reemplazo para el centro de la zaga, de tal manera que Luengo podría ni siquiera empezar la pretemporada. El rol de cuarto central estaría destinado a un futbolista del Vetusta, con Marco Esteban y Diego Espinosa entrenándose a las órdenes de Calero desde la pretemporada.
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