La Belga y más de 24.000 socios para un futuro azul: así se mueve el Oviedo de cara a la próxima temporada

En una jornada de enorme simbolismo para el presente y futuro del Real Oviedo, con la firma de la escritura pública para la compra de los terrenos de La Belga, donde se edificará la nueva ciudad deportiva del club azul, la entidad anunció el increíble ritmo de su campaña de socios, que ya supera los 24.000 abonados con las renovaciones y que, además, cuenta con otros más de 4.000 que han dado el sí al carnet oviedista, a la espera de que queden asientos libres para poder convertirse también en socios. A pesar del descenso de categoría tan reciente, la ilusión se apodera del oviedismo como demuestra la campaña y la futura mudanza de ciudad deportiva añade más motivos para encarar el futuro con optimismo.

La adquisición de la parcela, de 392.154 metros cuadrados, cerrada ayer en una notaría de Pola de Siero, convierte al Oviedo en propietario del suelo sobre el que levantará el complejo que albergará toda su estructura deportiva y de cantera. Se trata de uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos impulsados por el club en las últimas décadas y una de las grandes apuestas del Grupo Pachuca desde su llegada a Asturias.

Con la firma, el proyecto entra ya en su fase definitiva. La próxima semana comenzarán los estudios geotécnicos y las labores de replanteo del terreno, trabajos imprescindibles antes del inicio del movimiento de tierras y del arranque de las obras.

La primera fase contempla la construcción de seis campos de fútbol y un edificio de 1.200 metros cuadrados con vestuarios, gimnasio, despachos técnicos, lavandería y almacenes. Posteriormente llegará una segunda etapa que incluirá una residencia para el primer equipo de 3.600 metros cuadrados, otra destinada al fútbol base con aulas, además de un edificio deportivo de 7.000 metros cuadrados equipado con gimnasio, zonas de fisioterapia, comedor, vestuarios y espacios de trabajo para los técnicos. El Real Oviedo, previamente, ya ha realizado una inversión superior a los 400.000 euros para garantizar el suministro eléctrico de la parcela.

La campaña, lanzada

Mientras tanto, el respaldo de la afición continúa creciendo. A falta de dos días para que concluya el plazo de renovación de abonos, el club ya contabiliza 24.155 abonados, una cifra a la que se suman 4.426 titulares del carnet oviedista, alcanzando un total de 28.581 poseedores de un número de socio.

Ayer fue el último día para renovar de forma presencial en las oficinas del Tartiere y a partir de ahora el proceso continuará exclusivamente por internet hasta mañana. El 29 de junio se liberarán los asientos no renovados; el día 30 se atenderá a los abonados afectados por las obras de la Tribuna Lángara y, entre el 1 y el 3 de julio, se abrirá el plazo para solicitar cambios de localidad.

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El próximo 4 de julio el club anunciará las plazas disponibles para nuevas altas y, a partir del día 6, comenzará el esperado proceso para que los poseedores del carnet oviedista puedan convertirse en abonados siguiendo el orden de inscripción en una lista de espera que ya supera las 4.000 personas.