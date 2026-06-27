El Real Oviedo rescinde el contrato de Alberto del Moral, que se va libre al Hajduk Split

El Real Oviedo y Alberto del Moral han alcanzado un acuerdo para la resolución del contrato que vinculaba al centrocampista con el conjunto azul, lo que abre la puerta a su llegada al Hajduk Split croata. El propio club anunció el movimiento a través de un comunicado en el que agradeció al jugador "haber defendido con orgullo, profesionalidad y entrega nuestros colores", deseándole "toda la suerte en sus próximos retos profesionales".

La situación de Del Moral en el Real Oviedo era complicada. El centrocampista tenía contrato en vigor hasta junio de 2027, pero su continuidad nunca llegó a estar en los planes del club. Tras el descenso a Segunda División, en El Requexón ya trabajaban en resolver su salida, incluso valorando la opción de rescindir el último año de su vínculo, algo que finalmente se ha concretado en las últimas horas.

Del Moral aterrizó en el Real Oviedo en el verano de 2024 procedente del Villarreal B. Su primera etapa en el conjunto azul fue corta y discreta: apenas 12 partidos oficiales antes de salir cedido al Córdoba en el mercado de invierno. La cesión al conjunto andaluz se prolongó después durante toda la temporada siguiente, en la que acumuló 21 partidos, 10 titularidades y 939 minutos, aunque su rendimiento volvió a verse condicionado por problemas físicos: molestias en el costado durante febrero y marzo y una lesión muscular en el tramo final de mayo.

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Tras el acuerdo de resolución de contrato, Del Moral pone rumbo al Hajduk Split. El centrocampista cierra así su etapa en el Real Oviedo apenas dos años después de su llegada, con un balance muy condicionado por las cesiones y por las lesiones, y sin haber llegado a tener un peso real en la primera plantilla azul.