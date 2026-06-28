Samu Rodríguez, juventud y físico para el Oviedo: así es el lateral pretendido por los azules

Joven, zurdo, físico y con dos temporadas de continuidad como titular en Primera Federación. Estas son las cuatro cartas con las que llega Samu Rodríguez a punto de convertirse en el quinto fichaje del Oviedo para la temporada 2026-2027, la del regreso a Segunda División. El lateral izquierdo del Alcorcón es el elegido para completar el carril zurdo de la plantilla que dirigirá Julián Calero, en una operación que LA NUEVA ESPAÑA desveló en exclusiva el pasado 8 de junio. El acuerdo entre el club azul y el Alcorcón está prácticamente cerrado a cambio de una contraprestación económica, en una negociación que el propio club alfarero ha preferido aceptar para no arriesgarse a dejarlo salir libre en 2027.

Samuel Rodríguez, nacido en Madrid el 8 de diciembre de 2004, responde al perfil que tanto el club como el nuevo jefe de la planificación deportiva, David Fernández, han marcado para este verano: futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento, que puedan revalorizarse y que aporten desde el primer día. Una fórmula similar a la empleada con Rahim hace dos veranos, cuando aterrizó en el Oviedo procedente del Recreativo de Huelva.

Formado en el fútbol madrileño, Samu llegó al Alcorcón procedente del Fuenlabrada Promesas. En su primera temporada con el primer equipo alfarero, la 2024-2025, fue una de las revelaciones del equipo, con 25 partidos en Primera Federación y otro más en Copa del Rey. Sus actuaciones llamaron la atención de clubes como el Atlético de Madrid B y el Villarreal. En la temporada recién terminada, su crecimiento ha sido aún más evidente: 35 partidos oficiales, 2.559 minutos, un gol y tres asistencias. Los datos le sitúan entre los jugadores con más participación de la plantilla actual, con 55 partidos, 4.216 minutos y un gol en su trayectoria alfarera.

Sobre el terreno de juego, Samu es un lateral izquierdo moderno. Zurdo natural, combina físico, recorrido y capacidad para repetir esfuerzos por banda durante todo el partido. No es un especialista puramente defensivo ni un extremo reconvertido, sino un lateral equilibrado entre ataque y defensa. Su estatura le da presencia en los duelos y su perfil zurdo permite dotar de amplitud real al costado izquierdo. En el Alcorcón ha encontrado, además, el contexto ideal para foguearse: minutos, exigencia y responsabilidad como titular en una categoría dura como la Primera Federación.

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Su llegada al Oviedo no es la de un nombre hecho en la élite, sino la de una apuesta con lógica deportiva. Edad, piernas, proyección y una trayectoria ascendente. Un lateral para crecer, pero también para competir desde el primer día con Rahim por el puesto, en una posición que la dirección deportiva cierra con dos futbolistas con un punto en común: la juventud como arma.