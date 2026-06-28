Segunda rompe el mito del ascenso inmediato: el terrible dato que rodea a los recién descendidos a Segunda

La condición de recién descendido concede al Real Oviedo una ventaja clave, económica, la de la ayuda por descenso que en el caso azul, al haber estado solo un curso en la élite, no es tan generosa como con otros. Pero también le confiere una presión añadida: la de figurar en la lista de máximos favoritos. Algo a lo que el Oviedo no está acostumbrado desde los tiempos de Segunda B. La historia reciente de la exigente Segunda explica sin embargo que la condición de aterrizar desde Primera no es tan ventajosa como pudiera parecer: solo uno de cada tres descendidos lograron el ascenso al año siguiente en la última década de la competición.

El ejemplo de la temporada que acaba de concluir es claro. Ninguno de los tres recién caídos alcanzó el objetivo marcado. Y dos ellos atravesaron el año con problemas. Solo Las Palmas, quinto en la liga regular, logró pelear por subir a través del play-off pero fue eliminado por el atractivo Málaga, club que acabaría firmando el regreso a Primera. Para Leganés y Valladolid las cosas fueron peor. Mucho peor. En la 16.ª posición los pepineros y en la 17.ª los pucelanos: son los peores resultados de recién descendidos en los diez años precedentes.

Para encontrar el último ejemplo de regreso por la vía rápida hay que irse hasta la 2023-2024, con un mal recuerdo para el Oviedo ya que el Espanyol acabó cuarto, pero regresó a la élite través del play-off, eliminando de forma consecutiva al Sporting y a los azules, con remontada ante los de Carrión. Ese mismo año también ascendió a la primera el Valladolid, segundo.

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En los últimos años diez años, solo diez conjuntos siguieron la vía más rápida. A los dos ejemplos ya comentados de la 23/24 se les suman Granada y Alavés (22/23), Valladolid (21/22), Espanyol y Mallorca (20/21), Huesca (19/20) y Levante y Getafe (16/17). Otro detalle significativo es que la gran mayoría, siete casos sobre los diez enumerados, recuperaron la categoría de forma directa, sin pelear en el play-off, con cuatro de ellos proclamándose campeones de Segunda.