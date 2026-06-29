Kily, histórico del Real Oviedo: "En Guinea nos trataban como si fuéramos David Beckham"

David Álvarez Aguirre (Avilés, 1984), Kily, es el hombre de los goles icónicos. El que le hizo al Mosconia en el Tartiere es uno de los más recordados en la centenaria historia del Real Oviedo. Pero tampoco se queda atrás ese derechazo que en la Copa África de 2012 metió a Guinea Ecuatorial en unos históricos cuartos de final del torneo que organizaba. Internacional en más de 70 ocasiones con la selección africana, el ex del Oviedo, entre otros, analiza para LA NUEVA ESPAÑA su experiencia como internacional y el actual Mundial.

¿Cómo fue su historia con Guinea Ecuatorial?

Empezó un poco por casualidad, porque mi padre biológico era de allí, y me llegó un ofrecimiento. Pero se convirtió en un capítulo precioso de mi carrera. Jugué cuatro fases de clasificación, una Copa de África en casa, amistosos... En total serían unos 70 u 80 partidos. El otro día, Miguel Sanz (responsable de relaciones sociales del Real Oviedo) me decía que seguramente sea el exoviedista con más internacionalidades.

¿Cómo le llegó esa propuesta?

Yo estaba en el Atlético de Madrid B y jugábamos ante el Pájara Playas, que tenía al hermano de Benjamín Zarandona, Iván, que era guineano. Me preguntaron de dónde era, porque andaba su federación buscando posibles internacionales. No lo dudé porque sabía que no tenía nivel para jugar con España.

¿Fue rápido?

Sí. En cuanto contactaron, en tres días me hicieron el pasaporte guineano. Fue un poco chapucero porque ponía que había nacido allí. Recuerdo que un policía, al pasar la aduana del aeropuerto, me dijo: "¿A cuál hago caso, al pasaporte español, que dice que naciste en Avilés en 1984, o al guineano, que dice que naciste en Guinea en 1986?".

¿Cómo recuerda su debut?

Fue en Ruanda, junto a Balboa (exjugador del Madrid y estrella del equipo). Fue un golpe muy marcado. Alucinamos. Guinea ya estaba bastante desarrollada, pero llegar a Ruanda o Sierra Leona impresiona muchísimo. Y luego los partidos en África eran imprevisibles. Se hablaba de que te podían meter laxantes o somníferos en la comida, de presiones arbitrales, de ambientes muy complicados... Mire cómo sería que estuve diez años en la selección y nunca conseguimos ganar un partido fuera de casa.

¿Cuál fue la experiencia más impactante que vivió?

Jugábamos en Liberia con un calor terrible. Un futbolista rival, al que conocía de Segunda B, me dijo antes del partido: "Tranquilo, que cuando empiece va a llover". No había una sola nube. A los quince minutos empezaron a cantar y a saltar en la grada, y cayó un diluvio impresionante. No sé qué hicieron, pero fue increíble.

¿Cómo les recibía la gente en Guinea?

Éramos superfamosos. Nos trataban como si fuéramos David Beckham. Nos querían muchísimo. En aquella selección solo había tres o cuatro jugadores de la liga local; el resto veníamos de fuera. Muchos jugábamos en Segunda B de España y la gran figura era Balboa. Ahora la selección de Guinea tiene jugadores mucho más potentes y puede competir con los mejores de África. Yo jugué una Copa de África porque éramos anfitriones; si no, habría sido imposible. Antes ni siquiera había una estructura profesional: por ejemplo, cada uno llegaba a entrenar como podía, incluso en taxi.

¿Qué recuerda de la Copa de África de 2012?

Fue una auténtica locura. Jugábamos en un estadio más grande que el Tartiere. Yo me considero español y España está por encima de todo, pero le tengo muchísimo cariño a Guinea porque allí me sentí futbolista internacional. Además, competimos muy bien y conseguimos pasar la fase de grupos.

Marcó el gol que clasificó al equipo para los cuartos de final.

Pues casi me quedo más con la asistencia anterior. Si ve ese centro... ¡Fue una auténtica banana! El gol fue un disparo desde unos 25 metros. El partido se había suspendido por la lluvia y, cuando salimos otra vez del túnel, me fijaba en que a los jugadores de Senegal se les transparentaba la camiseta y se les marcaban unos abdominales impresionantes. Dije: “Estos nos van a pasar por encima”. Nos empataron en el ochenta y tantos y, en una contra, pensé: "Voy a probar". Entró. Me dieron una prima de 30.000 euros por ese gol. ¡Y todavía me anularon otro!

Después llegó Costa de Marfil.

Antes, en la fase de grupos y ya clasificados, perdimos con Zambia, que terminó siendo campeona, y eso nos condenó a cruzarnos con Costa de Marfil. En los córners olían a colonia, ni sudaban. Si hubiéramos ganado a Zambia habríamos ido por un lado del cuadro mucho más favorable. Aun así fue una experiencia inolvidable.

¿Cómo está viendo a España en este Mundial?

En el primer partido la vi nerviosa. Es una selección muy joven y en un Mundial no basta con el nombre. Hay jugadores que no llegan en su mejor momento y el equipo basaba mucho su juego en el desborde por las bandas. Nico Williams no está y dependemos mucho de Lamine y de que los delanteros acierten. Pero tenemos mucha calidad para pelear con cualquiera.

¿La ve favorita para ganar?

Ojalá me equivoque, pero creo que no nos va a dar para ser campeones. Para mí, la favorita es Francia. El potencial que tiene arriba es enorme.

¿Qué le está pareciendo el torneo?

Esta primera fase se me está haciendo un poco bola. Tengo muchas ganas de que empiecen las eliminatorias. Quiero ver cómo llega Cristiano, cómo llega Messi... Que nadie piense que Messi va a marcar en todos los partidos.

¿Qué otras selecciones ve fuertes?

Portugal tiene probablemente el mejor centro del campo del torneo. Francia y España están un escalón por encima del resto, con el ataque galo como el mejor. Luego pondría a Inglaterra, Portugal y Argentina. Eso sí, Portugal tiene el reto de gestionar a Cristiano en los partidos más exigentes, y habrá que ver cómo se mantiene Messi con Argentina.

¿Y las selecciones africanas?

Han mejorado muchísimo respecto a mi época. Ahora sus mejores jugadores están en Europa. Siguen siendo portentos físicos, pero además han crecido mucho tácticamente porque cuentan con entrenadores muy preparados. Creo que alguna selección africana puede dar la sorpresa y llegar muy lejos. Además, el calor les beneficia, están acostumbrados.

¿Se atreve a señalar alguna?

No me atrevería a apostar por una sola porque siempre son una incógnita, pero Ghana me está gustando mucho; Sibo hizo un gran partido contra Inglaterra. Y Senegal tiene dinamita arriba con Mané. Cualquiera de las dos puede sorprender. Costa de Marfil, en cambio, siempre me ha decepcionado. Incluso la selección de Drogba rindió por debajo de lo que se esperaba.

¿Qué futbolista español le gusta más?

Oyarzabal me encanta. Y si fuera el Barcelona, invertiría el dinero en él antes que en Julián Álvarez. Siempre hace dobles dígitos y es un delantero con un perfil muy Barça.

¿Y el jugador que más le está gustando del Mundial?

Mbappé, si está centrado. Aunque, por estilo, casi me quedo con Olise. Ya no aparecen futbolistas con esas características. Es un perfil muy difícil de encontrar y por eso me gusta tanto.

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