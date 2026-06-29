Un Oviedo de récord finaliza la campaña de renovaciones

El Oviedo cerró ayer el periodo de renovación de su campaña de abonados para la temporada 2026/27 con cifras de equipo grande. De hecho, del equipo más grande de Segunda hasta el momento. En el último recuento, llevado a cabo el pasado jueves, el conjunto azul cuenta con 24.155 abonados renovados, a los que se suman 4.426 carnets oviedistas, lo que eleva la cifra total a 28.581 miembros de la familia azul. Unos números que sitúan al Oviedo como, con diferencia, el equipo de Segunda División con más socios a estas alturas del verano, y que confirman una idea sobre la que el oviedismo lleva semanas insistiendo: el descenso a la categoría de plata no ha enfriado el respaldo a la entidad. Y hay que recordar que han pasado tres días, por lo que el número ha podido aumentar.

El dato cobra todavía más valor si se compara con la respuesta del aficionado en el verano de 2025, cuando el equipo venía precisamente del histórico ascenso a Primera División. El pasado año, a fecha 20 de julio, el Oviedo acumulaba 19.534 renovaciones. Esta vez, varias semanas antes y en pleno regreso a Segunda, las cifras son ya muy superiores. El descenso, en este sentido, no se ha notado para nada en las taquillas.

Tras cerrar el periodo de renovación, la campaña entra ahora en una nueva fase. La campaña se detendrá hoy temporalmente para liberar los asientos de aquellos socios que no hayan renovado su carné. El 30 de junio se abrirá un plazo exclusivo para los 356 abonados afectados por las obras de la Tribuna Lángara durante la temporada 2023/24, que podrán recuperar su ubicación habitual en el Tartiere. Entre el 1 y el 3 de julio se tramitarán las solicitudes de cambio de asiento. El 4 de julio, el club anunciará las localidades disponibles para nuevas altas. Y, finalmente, el 6 de julio comenzará el proceso para que los titulares del carnet oviedista puedan abonarse con prioridad, según el orden de inscripción en la lista de espera. Un orden que ha sido, precisamente, uno de los grandes argumentos del club para impulsar el carnet durante los últimos meses, junto a las ventajas en tienda oficial, acceso a partidos del Vetusta, del equipo femenino y de las categorías de cantera, y otros sorteos y descuentos.

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Con las cifras actuales, el Oviedo encara la próxima temporada con un respaldo social que muy pocos clubes de Segunda División pueden igualar y que, en cualquier comparativa estatal, lo coloca a la altura de equipos plenamente asentados en la élite. Si el ritmo se mantiene durante el resto del verano, no se descarta incluso que la cifra final supere los registros del curso recién terminado en Primera.