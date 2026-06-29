Un Oviedo de récord finaliza la campaña de renovaciones
La entidad azul contará ahora los asientos disponibles para que los miembros de la Tribuna Lángara y los primeros en la cola del carnet oviedista escojan asiento
El Oviedo cerró ayer el periodo de renovación de su campaña de abonados para la temporada 2026/27 con cifras de equipo grande. De hecho, del equipo más grande de Segunda hasta el momento. En el último recuento, llevado a cabo el pasado jueves, el conjunto azul cuenta con 24.155 abonados renovados, a los que se suman 4.426 carnets oviedistas, lo que eleva la cifra total a 28.581 miembros de la familia azul. Unos números que sitúan al Oviedo como, con diferencia, el equipo de Segunda División con más socios a estas alturas del verano, y que confirman una idea sobre la que el oviedismo lleva semanas insistiendo: el descenso a la categoría de plata no ha enfriado el respaldo a la entidad. Y hay que recordar que han pasado tres días, por lo que el número ha podido aumentar.
El dato cobra todavía más valor si se compara con la respuesta del aficionado en el verano de 2025, cuando el equipo venía precisamente del histórico ascenso a Primera División. El pasado año, a fecha 20 de julio, el Oviedo acumulaba 19.534 renovaciones. Esta vez, varias semanas antes y en pleno regreso a Segunda, las cifras son ya muy superiores. El descenso, en este sentido, no se ha notado para nada en las taquillas.
Tras cerrar el periodo de renovación, la campaña entra ahora en una nueva fase. La campaña se detendrá hoy temporalmente para liberar los asientos de aquellos socios que no hayan renovado su carné. El 30 de junio se abrirá un plazo exclusivo para los 356 abonados afectados por las obras de la Tribuna Lángara durante la temporada 2023/24, que podrán recuperar su ubicación habitual en el Tartiere. Entre el 1 y el 3 de julio se tramitarán las solicitudes de cambio de asiento. El 4 de julio, el club anunciará las localidades disponibles para nuevas altas. Y, finalmente, el 6 de julio comenzará el proceso para que los titulares del carnet oviedista puedan abonarse con prioridad, según el orden de inscripción en la lista de espera. Un orden que ha sido, precisamente, uno de los grandes argumentos del club para impulsar el carnet durante los últimos meses, junto a las ventajas en tienda oficial, acceso a partidos del Vetusta, del equipo femenino y de las categorías de cantera, y otros sorteos y descuentos.
Con las cifras actuales, el Oviedo encara la próxima temporada con un respaldo social que muy pocos clubes de Segunda División pueden igualar y que, en cualquier comparativa estatal, lo coloca a la altura de equipos plenamente asentados en la élite. Si el ritmo se mantiene durante el resto del verano, no se descarta incluso que la cifra final supere los registros del curso recién terminado en Primera.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Aitana, la 'superestrella' que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños