Trato hecho: el Real Oviedo y el Alcorcón llegan a un acuerdo por Samu Rodríguez

El Real Oviedo ya tiene atado a su quinto fichaje. Tal y como ha podido saber este periódico, Samu Rodríguez será nuevo futbolista del conjunto azul, a falta solo de la firma del contrato, después de que el club carbayón haya alcanzado en las últimas horas un acuerdo con el Alcorcón por el lateral izquierdo. La operación, desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 8 de junio, queda así prácticamente resuelta y el conjunto azul incorpora a un futbolista de 21 años con dos temporadas a sus espaldas como titular en Primera Federación, con un contrato de larga duración.

El acuerdo entre Oviedo y Alcorcón contempla una contraprestación económica por un futbolista al que le quedaba un año más de vinculación con el conjunto alfarero. El club madrileño ha optado por negociar su salida antes de arriesgarse a perderlo libre en 2027, una situación que también ha facilitado que las cifras del traspaso resulten asumibles para el Oviedo. El interés del conjunto azul, en cualquier caso, no era reciente. El club lleva varios meses siguiendo al lateral, y el propio jugador había dado su visto bueno al proyecto desde hace semanas, al considerar que jugar con la camiseta azul suponía un importante paso adelante en su carrera.

Samu Rodríguez es un lateral izquierdo zurdo natural, físico, equilibrado entre ataque y defensa y con buen pie. Madrileño, formado en el Fuenlabrada Promesas, llegó al Alcorcón hace dos veranos y rápidamente se ganó un sitio en el primer equipo. En la temporada 2024/25 disputó 25 partidos en Primera Federación. Y en la 2025/26, recién finalizada, ha dado un paso más: 35 partidos oficiales, 2.559 minutos, un gol y tres asistencias. Cifras que confirman su crecimiento sostenido y que habían terminado por colocarlo en el radar de varios clubes de Segunda División, además del Atlético de Madrid, interesado en él para reforzar su filial. Por delante de todos ellos se ha terminado quedando el Oviedo.

La operación, además, ha pasado el filtro del nuevo jefe de la planificación deportiva, David Fernández, actualmente en la secretaría técnica del Barça y que a partir de julio se convertirá en el director deportivo del Oviedo, en sustitución de Roberto Suárez, que pasará a la secretaría técnica. En los deseos del nuevo responsable está la búsqueda de futbolistas emergentes, en edad de crecer y terminar de formarse para elevar su valor. Samu Rodríguez encaja en esa idea como un guante.

La fórmula recuerda mucho a la empleada con Rahim hace dos veranos, cuando aterrizó en el Real Oviedo procedente del Recreativo de Huelva. Aquella operación se planteó también con la idea de formar a un futbolista joven, hacerlo crecer en un ambiente más competitivo como la Segunda División y comprobar si se podía revalorizar. El propio Rahim respondió a las expectativas el pasado curso. Y, ahora, la dirección deportiva apuesta por replicar el modelo con un perfil muy similar: edad, proyección, físico y precio asumible.

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De confirmarse los últimos detalles, el madrileño competirá por el puesto de lateral zurdo en la plantilla que dirigirá Julián Calero la próxima temporada en Segunda División. Y lo hará, precisamente, frente a Rahim. Una pareja de laterales con un punto en común claro: la juventud como arma. El Oviedo cierra así una de las posiciones más urgentes del mercado y suma el quinto refuerzo del verano, tras los de Pablo Sáenz, Youness Lachhab, Jacobo González y Aisar Ahmed.