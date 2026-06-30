Sin billetes en el Tartiere: El Real Oviedo cierra su campaña de renovaciones con 30.227 miembros en la familia oviedista en un tiempo récord
Los datos confirman una idea que el propio club ha venido subrayando durante los últimos meses: el descenso, pese a la tristeza deportiva, no se ha notado en taquilla
El Oviedo continúa imparable en su campaña de abonados para la temporada 2026/2027. Tras cerrar el pasado domingo el periodo de renovación, el club carbayón ha actualizado sus cifras y suma ya 25.501 abonados, a los que se añaden 4.726 Carnets Oviedistas, lo que eleva la cifra total a 30.227 miembros de la familia carbayona. Un volumen que no solo confirma al conjunto azul como el equipo de Segunda División con más abonados, sino que lo coloca a la altura de muchos clubes asentados en Primera, en una respuesta social que no se entiende sin el peso histórico del oviedismo.
La cifra cobra todavía más valor si se compara con el ritmo del verano anterior, el del histórico ascenso a Primera División. En aquella campaña, a fecha 20 de julio de 2025, el Oviedo acumulaba 19.534 renovaciones. Ahora, varias semanas antes y en pleno regreso a Segunda División, las cifras se han disparado por encima de los 25.000 abonados. Una respuesta rotunda del oviedismo, que ha dejado de lado la decepción que supuso el descenso. Lejos de enfriarse, el aficionado azul ha multiplicado su compromiso.
Los datos confirman, además, una idea que el propio club ha venido subrayando durante los últimos meses: el descenso, pese a la tristeza deportiva, no se ha notado en taquilla. Más bien al contrario. La afición ha entendido el momento del club como una señal para responder. Y lo ha hecho a una velocidad sorprendente, con miles de renovaciones tramitadas en apenas unas semanas, tanto presencialmente en la oficina de Atención al Abonado, ubicada en la puerta 15 del Tartiere, como a través del Portal del Abonado. Mucho ha tenido que ver, claro, el descenso de los precios en los abonos en comparación a la temporada en la élite.
La campaña entrará ahora en pausa. Ayer, el club detuvo temporalmente el proceso para liberar los asientos correspondientes a aquellos abonados que finalmente no hayan formalizado su renovación. Hoy se abrirá el segundo y último plazo reservado exclusivamente para los 356 abonados afectados por las obras realizadas en la Tribuna Lángara durante la temporada 2023/24. Estos socios tendrán la oportunidad de regresar a su zona habitual del estadio antes de que se abran los siguientes plazos.
Entre los días 1 y 3 de julio se tramitarán las solicitudes de cambio de asiento, que estarán sujetas a la disponibilidad real tras la liberación de plazas. El 4 de julio, el Oviedo comunicará el número definitivo de localidades disponibles para nuevas altas. Y el 6 de julio se abrirá el turno para los poseedores del Carnet Oviedista, que contarán con prioridad para abonarse según el orden de inscripción en la lista de espera.
Con las cifras actuales, el Oviedo encara el curso 2026/2027 con un respaldo social que muy pocos clubes de la categoría de plata pueden igualar. Y si el ritmo se mantiene durante las próximas semanas, todo apunta a que el Tartiere volverá a colgar el cartel de lleno. Una respuesta del oviedismo que va mucho más allá del momento deportivo y que, una vez más, vuelve a marcar la identidad del club.
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