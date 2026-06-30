El calendario dibuja el nuevo pulso asturiano en Segunda: vuelve el derbi entre Real Oviedo y Sporting y estas son sus fechas

El fútbol asturiano ya conoce la hoja de ruta de una temporada cargada de alicientes. La Real Federación Española de Fútbol presentó ayer el calendario de Segunda División, una categoría que volverá a reunir al Real Oviedo y al Sporting de Gijón en un curso de máxima exigencia para los dos grandes clubes del Principado. El sorteo, celebrado en la Fan Zone de la Selección Española situada en la Plaza de Colón de Madrid, dejó fijado el camino de azules y rojiblancos: el rival del estreno, el orden de las primeras jornadas, el cierre de la Liga y, sobre todo, las fechas de los dos derbis asturianos.

El Real Oviedo afronta el calendario desde una realidad muy distinta a la del verano pasado. Después del golpe del descenso, el equipo azul vuelve a mirar a Segunda con la obligación de reconstruirse rápido, recuperar impulso competitivo y convertir el regreso a la categoría de plata en una etapa lo más breve posible. El calendario ya ha marcado la primera referencia emocional y deportiva de ese nuevo punto de partida. El conjunto carbayón abrirá la Liga ante Granada, en el Tartiere, el fin de semana del 16 de agosto. Será el primer examen de un proyecto que necesita cicatrizar la herida del descenso y volver a enganchar a una afición que, incluso en los momentos más duros, mantuvo una respuesta masiva.

Para el Sporting, el sorteo también ha dejado una primera lectura relevante. El equipo gijonés iniciará una nueva temporada en Segunda frente a Sabadell, en El Molinón, el fin de semana del 16 de agosto. La primera jornada servirá para medir el estado inicial de un Sporting que volverá a manejarse bajo la presión habitual de El Molinón y con la necesidad de encontrar una línea de regularidad desde el comienzo.

El primer tramo de competición ya permite calibrar la dificultad del arranque para ambos. El Oviedo disputará sus primeros partidos ante Granada, Leganés, Albacete, Burgos, Valladolid. El Sporting, por su parte, arrancará contra Sabadell, Burgos, Tenerife, Girona y Eldense. Los dos equipos juegan los dos primeros en casa.

La gran atención del sorteo estaba puesta, inevitablemente, en los derbis. El regreso del Oviedo a Segunda devuelve al calendario uno de los partidos más esperados del curso. La ida del derbi asturiano se disputará en la jornada 7, el fin de semana del 27 de septiembre, en el Carlos Tartiere. La vuelta quedó fijada para la jornada 36, el fin de semana del 25 de abril, en El Molinón. Dos fechas marcadas en rojo y azul desde el primer día, dos partidos que volverán a paralizar Asturias y que pueden tener un valor añadido si llegan en fases decisivas de la temporada. La ubicación de esos derbis deja una primera lectura del calendario. Un enfrentamiento temprano puede servir como termómetro inmediato para dos proyectos todavía en fase de construcción.

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También quedó fijado el cierre de la competición. El Real Oviedo finalizará la Liga ante el Andorra, en el Tartiere, el fin de semana del 6 de junio. El Sporting, por su parte, cerrará el campeonato frente a Córdoba, en el Nuevo Arcángel, en esa misma jornada final. El desenlace puede resultar determinante en una categoría que acostumbra a comprimirlo todo hasta el último día: ascenso directo, promoción, permanencia o posición final suelen decidirse por detalles mínimos.