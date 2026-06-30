La noche inolvidable de Chapacú: Paraguay tumba a Alemania y emociona a Hicks, leyenda del Real Oviedo

Ramón Hicks, leyenda del Real Oviedo, vivió ayer desde su Paraguay natal una de esas noches que no se olvidan. Su selección, la de toda la vida, en la que jugó 37 encuentros y logró la clasificación al Mundial 86, eliminó a Alemania en los dieciseisavos en una tanda de penaltis vibrante, después de un partido en el que los guaraníes resistieron a Alemania durante 120 minutos de pura emoción. El que durante años fue uno de los grandes referentes del Oviedo no quiso saber nada de cámaras ni de focos. Se quedó en casa con su mujer y su hijo, ni siquiera aceptó ofertas para acudir a radios o televisiones locales, y se entregó al partido como un aficionado más. "Quería verlo tranquilo, pero aun así estuvimos de pie todo el partido", reconoce entre risas a LA NUEVA ESPAÑA.

El paralelismo con su carrera era inevitable. "Chapacú" formó parte de aquella selección histórica que disputó el Mundial de México 86, donde Paraguay también firmó una página destacada antes de su llegada al Real Oviedo. "Es muy parecido a lo que nos pasó en México en el 86", recuerda. "Que fue después de 28 años sin estar en un Mundial. El Gato Fernández le paró el penalti a Hugo Sánchez y todo eso. Apoteósico".

La garra guaraní que explica la hazaña

El recuerdo de aquella generación se mezcla con la admiración por la de ahora, marcada por el mismo carácter combativo. "El paraguayo es muy consciente de sus limitaciones, pero hay algo simbólico aquí, que es el león guaraní y la garra paraguaya. Lo ponemos todo en el campo. Y los alemanes empezaron a decir que éramos jugadores de tercera clase, que el partido lo tenían ganado. Algunos jugadores incluso hicieron declaraciones menospreciando a Paraguay. Pero esa es la garra guaraní. Si Paraguay ganó es por eso", reivindica. Para Hicks, el orgullo guaraní es una constante histórica. "Con esa raza se ganó la Copa América del 79, la Libertadores y la Intercontinental contra el Malmö. Cuando se toca al león, por más que esté herido, es el león. Y nos vimos un poco humillados por los alemanes. Eso a veces a nosotros nos despierta", explica.

El próximo rival, en octavos, saldrá del ganador del Francia-Suiza, que se juega esta noche. Y Hicks ya tiene su preferencia clara. "Es preferible que sea Suiza", confiesa, mientras recuerda la dolorosa eliminación frente a la entonces campeona del mundo en el Mundial del 98, con aquel gol de oro recién inventado. "Francia nos eliminó y luego salió campeón con un equipazo. En un Mundial no hay enemigos chicos. Hay que tener cuidado con las declaraciones y con todo", dice.

Asturias, España y el recuerdo de 2010

Pero el orgullo de Hicks no es solo guaraní. Aunque desde Paraguay siga al detalle el Mundial de la selección de su país, también tiene un ojo puesto, como siempre, en su otra tierra. La que adoptó tras aquellos años en el Tartiere. "Yo tengo dos amores, aparte de mi familia en Paraguay. Es Asturias. Yo no soy español, soy asturiano. Recuérdenlo. Y soy de la capital", recalca con orgullo.

Y, claro, también aprovecha para opinar sobre la selección española en este Mundial. "No reconozco a esta España, la que conocemos todos, que tiene un juego brillante, como también Francia. Pero están ahí. España es España. Está todo dicho", afirma. Recuerda con cariño la eliminación de España ante Paraguay en el Mundial de 2010, cuando los guaraníes lograron el ansiado pase para luego caer ante La Roja en cuartos de final. "Cuando Casillas le ataja el penalti a Cardozo, habíamos perdido los cuartos. Pero después España fue campeona. Cuando David Villa, mi ahijado, hizo el gol... Acá me decían: '¿Por qué justo él? Tu guaje'", bromea.

Pero no tiene tiempo para mucha entrevista. El paraguayo ya prepara nuevos materiales para acompañar el momento. Compositor en sus ratos libres ("yo tengo alma de Serrat", explica), anuncia que tiene preparada una canción para celebrar la nueva andadura de la selección paraguaya. El del león guaraní, otra vez en octavos de un Mundial. Y "Chapacú", contento, como siempre.