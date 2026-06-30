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Paula Roldán, de la Liga F a reforzar el centro del campo del Oviedo Femenino

Paula Roldán. | INSTAGRAM

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Paula Roldán (Granada, 2005) se convierte en nueva jugadora del Oviedo Femenino para la temporada 2026/2027. La centrocampista andaluza llega al conjunto azul para tratar de conseguir el ascenso a Primera Federación. Roldán destaca por su calidad técnica, visión de juego y capacidad para dirigir el ritmo de los partidos. Futbolista con gran inteligencia táctica, sabe interpretar los espacios, tiene movilidad y gran habilidad para ofrecer líneas de pase que favorezcan la progresión y la continuidad del juego. La granadina fue la segunda máxima asistente del Grupo 3 de Segunda Federación esta temporada y es especialista en las acciones a balón parado. Además, ha estado en dinámica de primer equipo con el Granada durante las dos últimas temporadas, llegando a debutar en la Liga F.

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