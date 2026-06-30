El Real Oviedo, a la pretemporada en plena reconstrucción: así está la situación contractual de la plantilla

El Oviedo dará comienzo a su pretemporada el próximo 6 de julio en las instalaciones de El Requexón, marcando el arranque oficial del nuevo proyecto del conjunto azul para la temporada 2026/2027, la primera de regreso a Segunda División tras el descenso. Lo hará a las órdenes del nuevo entrenador, Julián Calero, y con una plantilla en plena reconstrucción, con numerosas bajas, varias incorporaciones ya cerradas, jugadores que regresan de cesión y situaciones pendientes de resolver.

El bloque principal de la plantilla que afrontará la nueva temporada lo conforman, hasta el momento, nueve futbolistas con contrato en vigor: el portero Aarón Escandell; los defensas David Costas, Dani Calvo, Nacho Vidal y el lateral izquierdo Rahim; los centrocampistas Alberto Reina y Luka Ilic; y los extremos Ilyas Chaira y Hassan. Algunos de ellos, como Escandell, Ilyas o Chaira, pueden ser objeto de ofertas en este mercado, dado el buen rendimiento mostrado en Primera División.

Además, el descenso a Segunda División ha provocado una salida masiva de jugadores. Hasta trece futbolistas no continuarán en el club: el portero Moldovan finaliza su cesión; los defensas Eric Bailly y Leander Dendoncker han ejecutado su cláusula liberatoria tras el descenso; David Carmo ha finalizado su cesión; Lucas Ahijado deja el club tras rechazar la oferta de renovación propuesta por el Oviedo; Javi López, Colombatto, Thiago Fernández, Fede Viñas y Álex Forés han terminado sus respectivas cesiones; Sibo ha finalizado contrato; Ovie Ejaria ha rescindido el suyo; y Thiago Borbas ha llegado a una finalización anticipada de su cesión de mutuo acuerdo con el club azul. Salidas que han dejado al club con la necesidad de reconstruir varias zonas del equipo desde cero, especialmente en ataque. Además, tanto Alberto del Moral como Jaime Vázquez, que estaban cedidos, no continuarán en el Oviedo. El club azul decidió rescindir sus contratos.

Pero por encima de todas las decisiones pendientes, sobresale la del eterno capitán azul. Santi Cazorla finaliza contrato hoy. La renovación todavía no se ha cerrado y su futuro permanece abierto. Una incógnita que afecta también, por ejemplo, a la cuota de cantera del primer equipo en Segunda División.

Cinco futbolistas regresan de cesión y se incorporarán a la pretemporada para que sea el nuevo cuerpo técnico el que decida su continuidad. Son los casos Eze, Luengo, Cardero, Brandon Domingues y Paraschiv, aunque la mayoría de ellos lo tienen muy complicado para vestir de azul esta temporada.

Por otro lado, el club ya cuenta con cinco fichajes de cara a la próxima temporada: Pablo Sáenz, Jacobo González, Youness, Aisar Ahmed y Samu Rodríguez. A todo ese conjunto se suman las cuatro promociones desde el Vetusta. Por el momento, tanto Joaquín Delgado, al que su cesión en el Barça B se le acaba hoy, y el portero Miguel Narváez, serán parte de la plantilla azul. Falta por saber los otros dos o tres futbolistas que se unirán a la dinámica del primer equipo, aunque Calero tendrá que decidir.

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Con este escenario, el Oviedo afrontará el inicio de la pretemporada el próximo 6 de julio con una plantilla todavía en pleno proceso de configuración. El club, ya con Calero al frente y David Fernández a punto de incorporarse oficialmente como director deportivo, mantiene abiertos varios frentes en el mercado para terminar de apuntalar la plantilla. Las prioridades, por ahora, pasan por reforzar la delantera, donde solo Joaquín Delgado figura como atacante de plantilla, y por ir cerrando movimientos en otras posiciones clave.