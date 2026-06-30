El Real Oviedo volverá a lucir "Central Lechera Asturiana" en su pecho tras 34 años ¿Cómo será la nueva camiseta azul?

El Real Oviedo recuperará una imagen muy reconocible para todo el oviedismo de los años ochenta y noventa. Central Lechera Asturiana volverá a lucir como patrocinador principal del conjunto azul en la camiseta del primer equipo, una vez expirado el contrato de cinco años que el club tenía firmado con DIGI. Una vuelta cargada de simbolismo, ya que la marca asturiana ya estuvo en el frontal de la elástica azul durante siete temporadas históricas, entre 1985/86 y 1991/92.

Aquel bloque histórico arrancó con el equipo en Segunda División y culminó con varias de las páginas más recordadas del Real Oviedo en Primera División. Tres temporadas en la categoría de plata (1985/86, 1986/87 y 1987/88, la del ascenso) y cuatro más en la élite (1988/89, 1989/90, 1990/91 y 1991/92), incluida la clasificación europea y la histórica participación en la UEFA del curso 1991/92. Siete años en los que Central Lechera Asturiana acompañó al club en algunos de sus momentos más recordados, antes de dejar paso a Cajastur, que fue el siguiente patrocinador principal del club entre 1992 y 1998.

El regreso de la marca asturiana a la entidad llegó en 2024, con un acuerdo de patrocinio que se materializó en distintos soportes del Tartiere, en las equipaciones del Real Oviedo Femenino y en las camisetas de entrenamiento de la cantera. En la temporada 2024/25, sin embargo, la presencia en la camiseta del primer equipo no llegó a producirse. Fue en la 2025/26, ya con el equipo de regreso a Primera División, cuando el logotipo de Central Lechera Asturiana volvió a la camiseta oficial del primer equipo masculino, esta vez ubicado en la parte trasera de la elástica.

Ahora, con la finalización del contrato de DIGI tras cinco años como patrocinador principal, Central Lechera Asturiana subirá un peldaño más y recuperará el lugar más visible de la camiseta del Real Oviedo. Un retorno que cierra un círculo entre las dos partes y que conecta con la generación de aficionados que creció viendo aquel Real Oviedo de finales de los ochenta y principios de los noventa. La marca, además, mantenía vinculación reciente con el conjunto azul a través de los acuerdos de los últimos años y refuerza ahora su presencia en una temporada especialmente significativa para el club: la del regreso a Segunda División tras el descenso.

Para muchos aficionados, ver de nuevo el logotipo de Central Lechera Asturiana en el frontal de la camiseta azul tiene un componente sentimental innegable. Es la imagen del Oviedo del ascenso de 1987/88, de aquella campaña europea de 1991/92 y de algunos de los nombres más emblemáticos del club en aquellas temporadas. Un patrocinador ligado a la identidad asturiana, que vuelve precisamente cuando el club arranca un nuevo proyecto desde la categoría de plata, con un cuerpo técnico nuevo, varios fichajes ya cerrados y un objetivo muy claro de cara a la temporada 2026/27: volver a Primera División cuanto antes.