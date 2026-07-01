David Fernández, nuevo director deportivo del Real Oviedo hasta 2028

El Real Oviedo ha hecho oficial el fichaje de David Fernández como nuevo director deportivo del club. El catalán, de 40 años, firma un contrato que le vinculará a la entidad carbayona hasta el 30 de junio de 2028. Una llegada que LA NUEVA ESPAÑA adelantó en exclusiva el pasado 16 de junio y que llega en pleno arranque de la nueva etapa del conjunto azul en Segunda División, con Julián Calero ya como entrenador y con el trabajo de planificación deportiva del primer equipo en marcha.

David Fernández Fernández, nacido en Badalona el 22 de julio de 1985, llega al Real Oviedo con una amplia y trabajada trayectoria a sus espaldas dentro del fútbol formativo español. Su carrera profesional comenzó en el fútbol base del Espanyol, entidad en la que completó gran parte de su formación como técnico. Durante quince años desempeñó diferentes funciones dentro de la cantera perica, desde entrenador en categorías inferiores hasta coordinador, participando activamente en la formación y captación de numerosos futbolistas que posteriormente alcanzaron el fútbol profesional.

Ese trabajo propició su incorporación al Real Madrid en 2017. Durante cuatro temporadas formó parte de la estructura de La Fábrica, donde desempeñó tareas de captación, formación y dirección de cantera, dentro de una de las estructuras formativas más importantes del fútbol europeo. Tras su paso por Valdebebas, David Fernández se incorporó al Barcelona de la mano de Mateu Alemany, después de un paso fugaz por el fútbol base del Sporting de Gijón. En el club azulgrana formó parte de la secretaría técnica de fútbol profesional durante las últimas temporadas, desempeñando funciones vinculadas al área de scouting y seguimiento de jugadores. Se mantuvo dentro de la estructura deportiva del club catalán incluso tras la salida del propio Alemany, en una demostración clara del peso que había alcanzado en el organigrama.

Ahora, desde el Tartiere, David Fernández inicia una nueva etapa profesional al frente de la dirección deportiva del Real Oviedo, con la responsabilidad de liderar la planificación deportiva de la entidad azul. Un cargo que llega en un momento clave para el conjunto oviedista y que sustituye a Roberto Suárez, que pasará a integrarse en la secretaría técnica.

La llegada de David Fernández ha estado esperada durante semanas por el oviedismo. Su nombre había cobrado fuerza tras la negativa final de José Antonio Prieto, “Cata”, a asumir el cargo, después de meses de negociaciones. Sin embargo, Fernández gustaba antes del intento por Cata, y los azules llegaron a intentar ficharle en un par de ocasiones sin éxito. Cata también dio el "no". El Real Oviedo se vio obligado entonces a rehacer parte de la hoja de ruta y, en ese proceso, Fernández, está vez sí, aceptó el cargo.

Su perfil encaja además con la línea de mercado que el Real Oviedo ha impulsado durante las últimas semanas. La dirección deportiva ha apostado por futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y capacidad para revalorizarse en Segunda División. Ese modelo, muy vinculado al mundo formativo del que procede David Fernández, se ha reflejado en las cinco incorporaciones ya cerradas para la próxima temporada: Pablo Sáenz, Youness Lachhab, Jacobo González, Aisar Ahmed y Samu Rodríguez. Todos ellos, jugadores que pasaron el filtro del nuevo responsable deportivo antes de firmar por el club.

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Con la oficialización de la llegada del catalán, el Real Oviedo cierra una de las últimas incógnitas del organigrama de cara al nuevo curso. Un movimiento que llega, además, justo antes del inicio de la pretemporada, prevista para el próximo 6 de julio en las instalaciones de El Requexón. A partir de ahora, David Fernández tendrá también sobre la mesa la responsabilidad de terminar de configurar la plantilla que dirigirá Julián Calero durante la temporada 2026/2027, con la delantera como principal prioridad y con la búsqueda de nuevos refuerzos en varias zonas del campo que aún necesitan ser reforzadas.