David Fernández, nuevo director deportivo del Real Oviedo: "Vamos a intentar tener los mejores jugadores posibles"
"Quiero trabajar en equipo para devolver la pasión a la gente y cumplir el objetivo", dice el catalán
David Fernández será el nuevo director deportivo del Real Oviedo. La entidad azul ha llegado a un acuerdo para que el catalán esté al mando de los planes deportivos azules hasta 2028, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 16 de julio.
Trayectoria. "La visita en Pachuca ha sido determinante. Ya me habían hablado mucho de Jesús. Ha sido un orgullo estar aquí para conocer la magnitud de todo esto. Manifiesto con orgullo. Empecé siendo muy joven en el Espanyol entrenando a chicos pequeños. Luego terminé dirigiendo la cantera. En 2017 me marché al Real Madrid y estuve cuatro años. Mateo Alemany me llamó para ir al Barça, a su secretaría técnica. Todo ello me ha servido para crecer. Esto me ha empujado a aceptar la propuesta del Real Oviedo. Me mostraron la convicción de que era la persona adecuada y eso ha sido clave a la hora de aceptar".
Un trabajo qu eno es nuevo. "Me han dado muchísima formación. He trabajado a las órdenes de grandes profesionales y me han enseñado muchas cosas, pero lo principal es que le doy valor a todo el trabajo que hacen clubes sin tantos recursos. La gente quiere jugar en esos clubes".
El nuevo reto. "Lo afronto con mucha naturalidad. Este trabajo lo he desarrollado en los anteriores clubes y estoy muy orgulloso en venir desde abajo. Por ello tengo mucha sensibilidad. Me habían contando sobre el proyecto y me ha parecido diferente, especialmente por la implicación de la propiedad. Jesús cree mucho en lo que hace. Me ha sorprendido y me ha hecho entender muchas cosas".
Jesús Martínez. "Dirigentes hay de todo tipo, pero sentir todo lo que hace le da un valor añadido que lo hace especial. En la vida se ha de ser como uno es y llevar eso a cabo es complicado. La primera impresión con Jesús ha sido muy buena. Quiero trabajar en equipo para devolver la pasión a la gente. Vamos a intentar tener los mejores jugadores posibles para cumplir los objetivos".
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