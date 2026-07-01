El Real Oviedo apunta al racinguista Aldasoro para reforzar la medular: la cesión, la fórmula para intentarlo

El Real Oviedo tiene un nuevo nombre en el radar para engrosar la medular. Se trata de Aritz Aldasoro, centrocampista del Racing de Santander, que no entra en los planes del conjunto cántabro para su regreso a Primera División y al que sitúan en la órbita azul. El cuadro carbayón es, a día de hoy, el club que más satisface al futbolista guipuzcoano entre todas las propuestas que le han llegado durante el arranque del verano.

Aldasoro renovó hace apenas un año con el Racing, ampliando su vínculo hasta el 30 de junio de 2029. Sin embargo, la temporada 2025/26 le dejó en un papel muy distinto al que había desempeñado en cursos anteriores. Comenzó el año como titular en el estreno frente al Castellón, pero fue perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas hasta quedar en un plano muy secundario. Aun así, decidió aguantar en Santander durante el mercado de invierno, con la intención de recuperar minutos. Un plan que finalmente no salió como esperaba. Su balance final fue de 15 encuentros en Liga —solo 9 de ellos como titular— y otros 4 en la Copa del Rey.

Ahora, el escenario ha cambiado. El asturiano José Alberto López no cuenta con él para la próxima campaña en la élite, lo que ha abierto un mercado en el que han aparecido propuestas tanto del extranjero como de otros clubes de Segunda División. Entre todas, la del Real Oviedo es la que más ilusiona al guipuzcoano, que ve en el proyecto azul la mejor opción para recuperar sensaciones y volver a jugar con continuidad.

El perfil del futbolista, un centrocampista de trabajo, capaz de romper líneas de pase y ordenar el juego en zonas de contención, encaja con el modelo que Julián Calero está intentando dibujar en el Tartiere para el nuevo curso. Y su experiencia acumulada, además del rol de referencia que llegó a tener en el vestuario cántabro, terminan de encajar en el tipo de futbolista que la dirección deportiva quiere sumar al centro del campo.

La operación, sin embargo, no será fácil. Aldasoro es uno de los futbolistas con la ficha más alta de la plantilla del Racing y, con tres años de contrato aún por delante, la fórmula sobre la que se está trabajando pasa por una cesión en la que el Real Oviedo asumiría tan solo una parte del salario del jugador, tal y como adelanta As. Una estructura habitual en operaciones similares y que permitiría al conjunto azul incorporar a un futbolista con recorrido profesional sin desequilibrar su margen económico.

Su incorporación tendría un doble sentido dentro de la planificación azul. Por un lado, añadiría un perfil más de veteranía a un centro del campo en el que ya se ha incorporado Youness Lachhab. Por otro, ampliaría las opciones de Calero para completar una medular con distintos registros, una posición que en el nuevo proyecto se considera clave para pelear por el ascenso a Primera División.

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Con esta operación en marcha, el Real Oviedo continúa moviéndose en un mercado en el que ya ha cerrado cinco incorporaciones —Pablo Sáenz, Youness Lachhab, Jacobo González, Aisar Ahmed y Samu Rodríguez—, con la reciente oficialización de David Fernández como nuevo director deportivo y con Julián Calero al frente del banquillo. El objetivo es apuntalar la plantilla en las próximas semanas, antes de que el 6 de julio arranque la pretemporada en El Requexón.