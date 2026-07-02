El Alcorcón confirma el fichaje de Samu Rodríguez por el Oviedo
El lateral jugará a las órdenes de Julián Calero esta temporada y el club alfarero conserva un porcentaje de sus derechos sobre futuras operaciones
En plena bomba por la retirada de Santi Cazorla, el Alcorcón ha oficializado el fichaje de Samu Rodríguez por el Real Oviedo. El lateral izquierdo, objetivo carbayón desde el inicio del mercado, llega traspasado al club azul, aunque el equipo alfarero se reserva un porcentaje de los derechos económicos sobre futuras operaciones.
De esta forma, el futbolista de 21 años trabajará a las órdenes de Julián Calero esta temporada. El defensor madrileño disputó 61 partidos en dos temporadas con el Alcorcón, siendo uno de los futbolistas más destacados la temporada pasada, anotando un gol y repartiendo tres asistencias.
Rodríguez se convierte en el quinto fichaje estival del Oviedo, que está siendo uno de los mayores agitadores en esta primera semana de mercado tras los refuerzos de Pablo Sáenz, Jacobo, Youness y Aisar Ahmed, que estarán a las órdenes de Julián Calero al inicio de la pretemporada azul la próxima semana.
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