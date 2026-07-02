David Fernández llega al Oviedo para "intentar tener a los mejores jugadores"

El Oviedo hizo ayer oficial el fichaje de David Fernández como nuevo director deportivo del club. El catalán, de 40 años, firma un contrato que le vinculará a la entidad carbayona hasta el 30 de junio de 2028. Un fichaje que LA NUEVA ESPAÑA adelantó en exclusiva el pasado 16 de junio y que llega en pleno arranque de la nueva etapa del conjunto azul en Segunda División, con Julián Calero ya como entrenador y con el trabajo de planificación deportiva del primer equipo en marcha.

Fernández ofreció ayer a los medios del club su primera entrevista como director deportivo azul y dejó varios mensajes en clave de proyecto, ilusión y responsabilidad. «La visita a Pachuca ha sido determinante. Ya me habían hablado mucho de Jesús (Martínez). Ha sido un orgullo estar allí para conocer la magnitud de todo esto», aseguró. La imagen del catalán junto a Jesús Martínez y Julián Calero, nuevo entrenador azul, en Pachuca, es en sí misma un símbolo del cambio que se busca en la nueva etapa. El año pasado, la plantilla del Oviedo se confeccionó desde tres prismas distintos: el del entrenador, el de México y el de la dirección deportiva. Y ese es, precisamente, uno de los errores que el club quiere corregir. Ahora, la idea es que todos estén de acuerdo en los fichajes para elaborar una plantilla compensada.

David Fernández llega al Oviedo con una amplia y trabajada trayectoria a sus espaldas dentro del fútbol formativo español. Su carrera profesional comenzó en el fútbol base del Espanyol. «Empecé muy joven entrenando a chicos pequeños. Luego terminé dirigiendo la cantera», recordó el propio catalán. Durante quince años desempeñó diferentes funciones dentro de la cantera perica, desde entrenador en categorías inferiores hasta coordinador, participando activamente en la formación y captación de numerosos futbolistas que posteriormente alcanzaron el fútbol profesional.

Ese trabajo propició su incorporación al Real Madrid en 2017. Durante cuatro temporadas formó parte de la estructura de La Fábrica, donde desempeñó tareas de captación, formación y dirección de cantera, dentro de una de las estructuras formativas más importantes del fútbol europeo. Tras su paso por Valdebebas, David Fernández se incorporó al Barcelona de la mano de Mateu Alemany, después de un paso fugaz por el fútbol base del Sporting de Gijón. «Alemany me llamó para ir al Barça, a su secretaría técnica. Todo ello me ha servido para crecer. Esto me ha empujado a aceptar la propuesta del Oviedo», explicó. En el club azulgrana formó parte de la secretaría técnica de fútbol profesional durante las últimas temporadas, desempeñando funciones vinculadas al área de scouting y seguimiento de jugadores.

Ahora, desde el Tartiere, David Fernández inicia una nueva etapa profesional al frente de la dirección deportiva del Oviedo, con la responsabilidad de liderar la planificación deportiva de la entidad azul. La secretaría técnica del Oviedo contará a partir de ahora con cinco miembros: Fernández, una persona de su confianza que le acompañará, Agustín Lleida, Roberto Suárez y Álex Díaz.

La llegada de David Fernández ha estado esperada durante semanas por el oviedismo. Su nombre había cobrado fuerza tras la negativa final de José Antonio Prieto, «Cata», a asumir el cargo, después de meses de negociaciones. Sin embargo, Fernández gustaba antes del intento por Cata, y los azules llegaron a intentar ficharle en un par de ocasiones sin éxito. Cata también dio el «no». El Oviedo se vio obligado entonces a rehacer parte de la hoja de ruta y, en ese proceso, Fernández, esta vez sí, aceptó el cargo. «Me mostraron la convicción de que era la persona adecuada y eso ha sido clave a la hora de aceptar», reconoció.

«Lo afronto con mucha naturalidad. Este trabajo lo he desarrollado en los anteriores clubes y estoy muy orgulloso de venir desde abajo. Por ello tengo mucha sensibilidad. Me habían contado sobre el proyecto y me ha parecido diferente, especialmente por la implicación de la propiedad. Jesús cree mucho en lo que hace. Me ha sorprendido y me ha hecho entender muchas cosas», aseguró. «Me han dado muchísima formación. He trabajado a las órdenes de grandes profesionales y me han enseñado muchas cosas», indicó.

Su perfil encaja además con la línea de mercado que el Oviedo ha impulsado durante las últimas semanas. La dirección deportiva ha apostado por futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y capacidad para revalorizarse en Segunda. Ese modelo, muy vinculado al mundo formativo del que procede Fernández, se ha reflejado en las cinco incorporaciones ya cerradas para la próxima temporada: Pablo Sáenz, Youness Lachhab, Jacobo González, Aisar Ahmed y Samu Rodríguez.

Noticias relacionadas

«Quiero trabajar en equipo para devolver la pasión a la gente. Vamos a intentar tener los mejores jugadores posibles para cumplir los objetivos», zanjó el nuevo responsable deportivo. Con su oficialización, el Oviedo cierra una de las últimas incógnitas del organigrama de cara al nuevo curso. Un movimiento que llega, además, justo antes del inicio de la pretemporada, prevista para el próximo 6 de julio en las instalaciones de El Requexón. A partir de ahora, David Fernández tendrá también sobre la mesa la responsabilidad de terminar de configurar la plantilla que dirigirá Julián Calero durante la temporada 2026/2027, con la delantera como principal prioridad y con la búsqueda de nuevos refuerzos en varias zonas del campo.