Diseños clásicos y arriesgados marcan las nuevas camisetas del Real Oviedo para la campaña 2026/27: así serán las tres nuevas elásticas

El Real Oviedo tiene ya diseñadas las camisetas que lucirá durante la temporada 2026/27, la primera del club de regreso a Segunda División tras el descenso. LA NUEVA ESPAÑA ha podido saber que el conjunto azul ha optado por un diseño clásico para la primera equipación, apostando por dos propuestas mucho más rompedoras para las camisetas segunda y tercera. El anuncio oficial de las tres equipaciones se producirá pronto.

Primera equipación: azul con cuellos blancos

La camiseta titular del Oviedo para la temporada 2026/27 será, como no podía ser de otra manera, azul, respetando la identidad histórica del club. Según ha podido saber este periódico, la principal seña de esta nueva equipación será el detalle blanco en los cuellos, un guiño estético al estilo clásico y una manera de reivindicar la sobriedad tradicional en la principal camiseta del conjunto oviedista. Un diseño pensado para gustar al oviedista más purista, en línea con las últimas propuestas del club durante la etapa del Grupo Pachuca.

Segunda equipación: rosa con detalles azules

La segunda equipación del Real Oviedo será, en cambio, mucho más rompedora. El club ha apostado por el color rosa como base principal, con detalles en azul. Una elección arriesgada pero muy en la línea del fútbol actual, en el que las segundas equipaciones se han convertido, en muchos casos, en piezas de moda con vida propia más allá del terreno de juego.

Tercera equipación: gris con toques azules

Y la tercera equipación del conjunto azul será gris, también con detalles en azul, siguiendo la línea de sobriedad marcada para la principal camiseta del club pero con un guiño más moderno. Una propuesta que completa el trío de camisetas del Oviedo para el próximo curso y que da respuesta, también, a la creciente demanda de terceras equipaciones alternativas por parte del aficionado.

La renovación total de las tres equipaciones supone además el cierre definitivo del ciclo iniciado durante el curso pasado, en el que el Oviedo lució hasta cinco camisetas distintas y en el que la propia gestión de las equipaciones fue objeto de debate en algunos sectores del oviedismo. Ahora, la nueva temporada arranca con tres modelos claramente diferenciados y con una idea clara: dar respuesta al aficionado azul con propuestas distintas y con producto para todos los perfiles.

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A todo ello se suma un dato relevante que ya se conocía en los últimos días: Central Lechera Asturiana volverá a lucir como patrocinador principal en el frontal de la camiseta del Real Oviedo, después de 34 años sin ocupar ese espacio. La marca asturiana, que ya había regresado al club en 2024 y que la pasada temporada figuraba en la parte trasera de la equipación, sustituye ahora a DIGI, que finaliza su contrato de cinco años como patrocinador principal. Un regreso cargado de simbolismo, ya que Central Lechera Asturiana estuvo en la camiseta azul entre las temporadas 1985-86 y 1991-92, siete años que incluyeron el ascenso a Primera División y la histórica participación europea en la UEFA de 1991-92. Con estos detalles ya cerrados, el Oviedo prepara la presentación oficial de sus nuevas equipaciones antes del inicio de la temporada 2026/27.