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El oviedismo alaba la retirada de Cazorla: "el hijo pródigo se nos va"

La afición comprende su decisión y agradece su regreso a la capital ovetense en 2023

"Vino aquí de forma desinteresada y su calidad como persona se ve cada vez que salta al campo del Tartiere o en el resto de campos de España”, dice un aficionado

Los hermanos Kevin y Álex Suárez Delgado, vestidos de futbolistas

Los hermanos Kevin y Álex Suárez Delgado, vestidos de futbolistas / Nacho Blanco

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Nacho Blanco

Oviedo

Tras el anuncio de esta mañana de la retirada futbolística de Santi Cazorla, la afición oviedista ya ha tenido que empezar a imaginar su vida sin el faro que ha guiado al equipo durante las últimas tres temporadas. El retorno canterano azul, que culminó con el ascenso a primera de 2025, siempre tendrá su sitio en cualquier corazón que tenga al escudo del Real Oviedo por bandera.

A pesar de la sorpresa del anuncio, muchos ya veían venir la decisión por parte del jugador llanerense de colgar las botas para la próxima temporada. Marco Antonio Rodríguez, propietario del restaurante "El Pigüeña" y miembro de la peña oviedista homónima, reconoce que es una pena porque “el hijo pródigo se nos va”, pero comprende su decisión: “tiene ya 41 años y dio al equipo todo lo que tenía que dar". Además, recalcó “el orgullo y la satisfacción” que sintió el oviedismo cuando regresó a la capital del Principado tras una carrera tan exitosa, y como paisano llanerense, también subrayó su calidad humana. “Vino aquí de forma desinteresada y su calidad como persona se ve cada vez que salta al campo del Tartiere o al resto de campos de España”, concluye Rodríguez.

Marco Antonio Rodríguez, popietario de la sidrería &quot;El Pigüeña&quot; y miembo de la peña oviedista del mismo nombre

Marco Antonio Rodríguez, popietario de la sidrería "El Pigüeña" y miembro de la peña oviedista del mismo nombre / Nacho Blanco

Su reconocimiento supera las fronteras asturianas, con José Luis Calvín y Yolanda Calle, prcedentes de Getafe, alaban también al centrocampista. “Cazorla es una institución del fútbol español y lo que ha hecho aquí en el Oviedo es increíble”, comenta la pareja tras salir de la tienda oficial del Real Oviedo. En el local, ya tienen preparados montones de dorsales de Cazorla para colocar en las camisetas del club, algunos con su número tumbado, formando el símbolo de infinito. La serigrafía del futbolista es, de largo, la más solicitada por la afición.

Imagen de una camiseta de Santi Cazorla lista para prensar, en la tienda oficial del equipo

Imagen de una camiseta de Santi Cazorla lista para prensar, en la tienda oficial del equipo / Nacho Blanco

Los jóvenes, conscientes de la importancia de Cazorla

Aunque muchos no recuerdan o no vivieron las peores épocas del Oviedo, el sector más joven de la afición sí pone en valor la importancia del eterno ocho. Kevin y Álex Suárez Delgado son dos jóvenes aficionados ovetenses que hablan con orgullo de Cazorla. Álex esta ataviado con la equipación del centrocampista, mientras que Kevin explica que fue uno de los miles de abonados durante la campaña del ascenso y estuvo presente en la despedida del futbolista: “Vamos a estar un poco fastidiados porque aportaba mucho aunque saliera poco”.

Los getafenses José Luis Calvín y Yolanda Calle, con sus nuevas camisetas a la salida d ela tienda oficial del Real Oviedo

Los getafenses José Luis Calvín y Yolanda Calle, con sus nuevas camisetas a la salida de la tienda oficial del Real Oviedo / Nacho Blanco

Por su parte Ángel Fernández, también ovetense, recuerda lo que significó el regreso de Cazorla en 2023: ”Significó mucho para toda la ciudad y para todos los aficionados, porque aportó mucho al ascenso y sobre todo, porque es importante tener gente de aquí”. Según Fernández, es una pena que la temporada haya acabado de la manera en la que lo hizo, pero “estamos agradecidos y seguiremos luchando”.

Ángel Fernández, sentado en el Parque San Francisco

Ángel Fernández, sentado en el Parque San Francisco / Nacho Blanco

Edu Suárez y Martín Martínez, prefieren el baloncesto al fútbol, pero comprenden la retirada de Cazorla. “Es un fenómeno, después de su carrera y su lesión, que haya vuelto para ascender el equipo me parece increíble”, apunta Suárez. “El objetivo está cumplido, me parece que es un buen retiro”, cierra Martínez.

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Martín Martínez (izquierda) y Edu Suárez

Martín Martínez (izquierda) y Edu Suárez / Nacho Blanco

Esta visión la comparten tres chicas francesas que llevan varios años en Oviedo. Lucie Pasco, Leane Bourdeau y Lea Gandouly expresan en coro que “es algo triste pero normal, porque ya tiene más de 40 años. Al menos pudo regresar para jugar en primera, por lo que es un orgullo”.

Lucie Pasco (izquierda), Leane Bourdeau (centro) y Lea Gandouly

Lucie Pasco (izquierda), Leane Bourdeau (centro) y Lea Gandouly / Nacho Blanco

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