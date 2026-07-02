Oviedo se engalana para homenajear al Mago: la capital del Principado amanecerá con varios de sus puntos más emblemáticos con imágenes del llanerense
A partir de las 9 de la mañana, todo aquel que quiera despedirse del llanerense podrá pasarse tanto por la plaza de la Escandalera, como por la Catedral, el Ayuntamiento o la calle Milicias Nacionales
El Real Oviedo, como gesto hacia su eterno capitán, ha preparado un homenaje. Está previsto que la capital del Principado de Asturias amanezca engalanada para despedir al Mago. A partir de las 9 de la mañana, todo aquel que quiera despedirse del llanerense podrá pasarse tanto por la plaza de la Escandalera, como por la Catedral, el Ayuntamiento o la calle Milicias Nacionales, donde la entidad azul ha preparado una lona de grandes dimensiones, unas figuras de Santi Cazorla con los distintos equipos en los que ha jugado y un gran tablón para que los aficionados dejen sus mensajes de despedida a uno de los jugadores más importantes de la historia azul.
Y es que se acabó. Se acabó una carrera, se acabó una etapa y se acabó una manera de entender el fútbol que tardará en volver a Asturias. Santi Cazorla, el eterno capitán del Real Oviedo, símbolo del oviedismo y una de las figuras más queridas del fútbol español, decidió ayer colgar las botas y poner fin a su trayectoria como futbolista profesional. Su contrato con el club azul finalizó el martes, y el llanerense tomó la decisión definitiva en las últimas horas después de meses de dudas, tras consultarlo con su familia, con su entorno más cercano y con el propio Julián Calero, nuevo entrenador azul, con el que mantuvo una conversación clave estos días. s que le vio vestir de azul.
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