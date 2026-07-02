Santi Cazorla se despide del oviedismo: “Hay historias que no se cierran y se quedan para siempre”

Toda historia tiene un final y la de Santi Cazorla fue este 2 de julio. El centrocampista llanerense anunció su retirada del Real Oviedo este mediodía en un emotivo vídeo en el que confirmó su salida tras tres temporadas en el club. “El final no es en cualquier sitio, estaba en mi casa, en el mismo lugar donde empezó la magia porque hay historias que no se cierran, que se quedan para siempre, como un ocho, como el infinito”, explicó el centrocampista.

Cazorla cierra su carrera como futbolista profesional en el club en el que comenzó, tras tres años muy prolíficos para él en el que logró devolver al equipo a Primera siendo una pieza clave, sobre todo en el play-off. El de Fonciello llegó al Oviedo en agosto de 2023 y su impacto fue visible desde el inicio: venta de camisetas, reconocimiento internacional y también buenas actuaciones sobre el verde, que fueron mejorando con el paso de los meses. "Volví, no para cerrar nada, sino para volver a sentirlo y recordar por qué empece", reconoce. El futbolista llegó a disputar 89 encuentros con la elástica carbayona, anotando 10 goles y repartiendo 5 asistencias. "Viví cosas muy bonitas y también momentos difíciles que no esperaba, pero nunda dejé de intentarlo", prosiguió.

Ahora, tras una temporada en Primera con menos participación -aunque ofreciendo un buen nivel en muchos momentos- Cazorla decide dar un paso a un lado y no formará parte del equipo de Julián Calero. "Hoy finaliza su carrera como futbolista del Real Oviedo, pero no su vínculo con el Club. Tras toda una vida dedicada al fútbol, llega el momento de detenerse, disfrutar de un merecido descanso y reflexionar sobre el siguiente paso. Cuando llegue ese momento, Santi Cazorla sabe que las puertas del Real Oviedo estarán siempre abiertas para recibirle. Porque esta siempre será su casa y el Club desea poder seguir compartiendo con Santi el futuro, desde el lugar, faceta y trabajo que él decida y le haga feliz", describe el Oviedo en su comunicado.

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Este es el comunicado íntegro de Cazorla en el vídeo compartido en redes sociales:

“Pensamos que la vida da vueltas hasta que entendemos que algunas historias no terminan y que solo te devuelven al principio, como un ocho. Mi historia no empezó en un gran estadio ni bajo los focos, empezó en Fonciello, en un campo cualquiera con un balón y un niño que solo quería jugar al fútbol. De allí salí y, poco a poco, fui haciendo mi camino. Viví cosas muy bonitas. También viví momentos difíciles que no esperaba, pero nunca dejé de intentarlo. Y, al final, volví, no para cerrar nada, sino para volver a sentirlo y para recordar por qué empecé. Ahora, cuando todo se apaga y las botas se cuelgan, el ruido se convierte en silencio, todo encaja. El final no es en cualquier sitio, estaba en mi casa, en el mismo lugar donde empezó la magia porque hay historias que no se cierran, se quedan para siempre, como un ocho, como el infinito”.