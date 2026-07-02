Desde Xavi Hernández hasta Mikel Arteta: "Santi Cazorla podría haber sido candidato a un Balón de Oro"

Santi Cazorla cuelga las botas. El eterno capitán del Real Oviedo ha decidido poner fin a su carrera como futbolista después de una trayectoria brillante, marcada por su talento, su carácter y una forma de entender el fútbol que ha dejado huella en España y en Europa. El adiós del centrocampista asturiano ha provocado una oleada de mensajes de cariño y reconocimiento por parte de antiguos compañeros, entrenadores y dirigentes que compartieron vestuario, selección o camino con él. Todos coinciden en una idea: Cazorla fue un futbolista diferente, pero también una persona especial.

Uno de los mensajes más emotivos llegó de Xavi Hernández, con quien coincidió en la selección española. El exjugador y técnico azulgrana definió al asturiano con una frase que resume el sentimiento general del mundo del fútbol: “Es magia dentro del campo y fuera”. También Raúl Albiol, compañero de Cazorla en el Villarreal y en la selección, quiso destacar no solo su calidad como jugador, sino también su dimensión humana. “Como futbolista es un mago, pero aún es más viéndolo como persona”, aseguró el defensa.

Desde Villarreal, uno de los clubes que marcaron la carrera del asturiano, también llegaron palabras de reconocimiento. Fernando Roig, presidente del club amarillo, recurrió a una imagen muy especial para hablar de Cazorla: “Las esencias se guardan en tarritos pequeñitos”. Marcos Senna, con quien compartió vestuario tanto en el Villarreal como en la selección, fue incluso más allá al valorar el talento del ovetense. “Podría haber sido candidato a un Balón de Oro”, afirmó el excentrocampista.

El recuerdo de Cazorla también permanece muy vivo en Inglaterra. Mikel Arteta, compañero suyo en el Arsenal, destacó el valor simbólico de su despedida: “Cerrar el círculo así es un mensaje muy bonito para el mundo del fútbol”. Arsène Wenger, su entrenador durante su etapa en el conjunto londinense, también tuvo palabras de admiración para el asturiano, al que definió como “un hombre fuerte, sensible y extraordinario”.

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Pepe Reina, compañero de Cazorla en el Villarreal y en la selección española, resumió el sentir de muchos futbolistas que compartieron vestuario con él: “Lo quiero siempre en mi equipo”. Cazorla se despide así del fútbol profesional rodeado del respeto unánime de compañeros, técnicos, clubes y aficionados. Un adiós cargado de emoción para un jugador que hizo de la sencillez, el talento y la sonrisa una forma de competir.