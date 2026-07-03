Cazorla, leyenda viva del Real Oviedo: la lista completa de reconocimientos con los que se homenajea al Mago

Santi Cazorla, que anunció ayer su retirada tras tres años en el Oviedo y una brillante carrera a sus espaldas, no ha parado de acumular reconocimientos desde su llegada. Desde que Cazorla regresó al Real Oviedo en el verano de 2023, los reconocimientos se han ido acumulando de manera casi ininterrumpida, dentro y fuera del fútbol, en Asturias y fuera de ella. Un repaso a todos ellos dibuja la dimensión real de lo que representa el jugador, no solo para el oviedismo, sino para el deporte español en general.

El primero llegó apenas unos meses después de su regreso. El 19 de diciembre de 2023, antes del partido entre el Villarreal B y el Real Oviedo, la Agrupación de Peñas del Villarreal le rindió un homenaje público con reconocimiento oficial a su trayectoria. Un gesto de la afición amarilla hacia el jugador que durante años vistió su camiseta y que en ese momento ya había regresado a Oviedo para cerrar su carrera donde la empezó.

En septiembre de 2025, en la XIII Gala Memoria Azul, Cazorla recibió el Premio Tensi, un galardón vinculado a los valores del orgullo, el valor y la garra que tanto definen al oviedismo. Un reconocimiento entre los suyos, en el marco de una gala que cada año reúne a la afición azul para celebrar lo mejor de la temporada.

Pero el reconocimiento más significativo desde el punto de vista institucional llegó el 29 de julio de 2025, cuando el Ayuntamiento de Oviedo aprobó por unanimidad nombrarle Hijo Adoptivo de la ciudad y dio el chupinazo de las fiestas de San Mateo en 2023. Es la mayor distinción civil que puede otorgar el consistorio ovetense, y el hecho de que la votación fuera unánime refleja el consenso que genera Cazorla más allá de cualquier color político. El alcalde Alfredo Canteli ya había anunciado previamente, el 23 de junio, que la plaza de América llevaría el nombre del jugador. «Hay que reconocer lo que le ha dado al Oviedo», dijo Canteli al hacer el anuncio. Ese cambio de nombre todavía no se ha hecho efectivo, pero el compromiso está sobre la mesa.

Dos días después de ser nombrado Hijo Adoptivo, el 31 de julio de 2025, el Real Oviedo le rindió homenaje en el GarrFest, el triangular del centenario celebrado en el Carlos Tartiere con el Villarreal y el Génova como invitados. Y apenas dos semanas más tarde, el 15 de agosto, fue el mismo cuadro amarillo quien le dedicó un tributo oficial en La Cerámica antes del partido entre ambos equipos, en otro gesto del club castellonense hacia el jugador que tantos años defendió su camiseta.

En diciembre de 2024, Cazorla también vivió un momento especial fuera de España. El 27 de diciembre, el Arsenal le rindió homenaje en el Emirates Stadium en su regreso al estadio londinense, antes del partido entre los Gunners y el Ipswich Town.

En marzo de 2025, el Real Oviedo le incorporó al Comité de Honor del Centenario del club, un nombramiento que reconoce su papel como figura central en el año más importante de la historia reciente de la entidad azul. Y el pasado 28 de marzo de 2026, el día que se celebró el centenario, el partido benéfico central de la jornada se organizó bajo el nombre de Amigos de Santi Cazorla contra Amigos de Esteban Suárez, con el propio Cazorla ejerciendo de capitán y figura principal del evento ante cerca de ocho mil personas en un Tartiere cuyo Palco de Honor tiene su nombre, una distinción permanente. Además, es un motor económico del club, siendo el jugador franquicia que más camisetas vende y que suele ser elegido para promocionar sus productos, además de ser el elegido para las cuestiones publicitarias.

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El impacto de Cazorla más allá de los homenajes

También hay una amplia lista de intangibles. Es un enorme portavoz del club fuera de las fronteras azules. Todo el mundo en España relaciona al Real Oviedo con Cazorla. De hecho, le aplauden en cada campo que pisa. Incluso, el capitán es el que pone tuits de vez en cuando cuando vienen mal dadas, como, por ejemplo, con las polémicas arbitrales. El club, además, suele utilizar su figura cuando tiene que ofrecer una rueda de prensa de importancia.